Benditas Mujeres: ¿Tu hermano o tu rival? Venga la Alegría abre el debate más familiar
“Nuestras Benditas Mujeres” destapan esas rivalidades entre hermanos que todos han vivido alguna vez.
En el foro de Venga la Alegría, la sección “Nuestras benditas mujeres” puso sobre la mesa un tema con el que muchos se identifican: ¿cuándo tu hermano deja de ser solo familia y se convierte en tu rival? Entre risas, confesiones y anécdotas, se habló de esas comparaciones que suelen hacer los padres, las travesuras que se convierten en competencia y esos momentos en los que parece que todo es una batalla por llamar la atención.