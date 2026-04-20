Sobrina de Aracely Arámbula reacciona a las imágenes de su primo Miguel Gallego Arámbula, hijo de Luis Miguel
La sobrina de la actriz Aracely Arámbula aplaude los halagos que ha recibido su primo tras difunsirse cómo luce actualmente.
La sobrina de Aracely Arámbula no aprueba que se hable de sus primos, hijos de la actriz t Luis Miguel ya que ellos no pertenecen a la vida pública. Sin emargo, agradece los halagos que ha recibido su primo luego de que se diera a conocer como luece actualmente a la edad de 20 años.