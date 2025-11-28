inklusion logo Sitio accesible
¡Rompió el silencio! Marysol Sosa habla del estado de salud de Anel y de las regalías de José José

Marysol Sosa rompe el silencio sobre el estado de salud de su madre Anel Noreña y reaccionó a las versiones de que su mamá y su hermano ‘disfrutan a las anchas’ de las regalías de José José.

Marysol Sosa rompe el silencio sobre el estado de salud de su madre Anel Noreña y revela que ya se reconciliaron tras el encontronazo por el uso del nombre de José José durante un homenaje. Además, reaccionó a las versiones de que su mamá y su hermano ‘disfrutan a las anchas’ de las regalías de José José.

