Leo Clerc, esposo de Grettell Valdez, se encuentra retenido en Suiza por una demanda de fraude.

Grettell Valdez y su familia están viviendo un momento complicado, luego de que se dio a conocer que su esposo, el empresario Leo Clerc, se encuentra retenido desde hace varias semanas en Suiza por una demanda que debe enfrentar.

De acuerdo con la información que ha salido sobre el tema, dicha querella que enfrenta el marido de la actriz es por fraude como excontador de una importante empresa trasnacional, trama en la que también está involucrada una expareja suya, quien actuó como su cómplice.

Asimismo, se dio a conocer que Leo Clerc ya fue sentenciado a 18 meses de prisión y se espera que continúe este proceso en Suiza.

También, se supo que el hombre regresó 40 mil euros, del millón 700 mil euros que se dice defraudó junto a cuatro cómplices.

Entre otros detalles, ha trascendido que el esposo de Grettell Valdez y el resto de involucrados utilizaban tarjetas de crédito de empleados de la empresa.

En total, se habla de alrededor de 1.76 millones de francos suizos, que malversaron en un periodo de cinco años.

Por este motivo, Leo Clerc es acusado de fraude por comercio, falsificación de títulos y lavado de dinero, por lo que fue juzgado por separado de sus cómplices.

Grettell Valdez lo extraña

Previo a que se conociera esta información, la actriz Grettell Valdez había señalado que extrañaba a su esposo debido a que se encontraba atrapado en Suiza por la pandemia del coronavirus.

En ese entonces, la protagonista de telenovelas señaló que no sabía la fecha de regreso de su pareja. “Tres semanas o cuatro semanas (que no lo veo), la verdad es que no quiero ni pensar porque todavía ni siquiera le dice la aerolínea cuándo es el regreso”, compartió en una entrevista con un programa digital.

