Sonia Basteri reprueba las declaraciones de sus sobrinas sobre Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel.

Sonia Basteri, prima de Marcela Basteri, habló en exclusiva con Ventaneando sobre las declaraciones de sus sobrinas, que han señalado que la mamá de Luis Miguel está viva y es la indigente Honorina Montes, quien se encuentra internada en el hospital psiquiátrico Moyano en Buenos Aires, Argentina.

Al respecto, aseguró que ha estado en contacto con Adua Basteri, a quien Marcela consideraba una segunda madre, y quien le comentó que no está de acuerdo con el revuelo mediático que han causado sus sobrinas en torno al paradero de la mamá de Luis Miguel.

No quiero saber nada porque ya están hablando mucho y hay cosas que no me gustan, así que no quiero dar ninguna entrevista, los hijos deberán de saber la verdad

Te puede interesar:

Lucía Miranda, viuda de Hugo López, peleó con primas de Luis Miguel por afirmar que la mamá del cantante es Honorina Montes.

Aseguró que las sobrinas que han ofrecido declaraciones sobre Marcela Basteri no la conocieron, por lo que cuestionó su dicho.

No saben nada porque no la conocieron, hablan todo por lo que le dijo la tía y por lo que le dijo la abuela, mi tía Adua está muy enojada y yo también

Afirmó que no está bien lo que están haciendo sus sobrinas, al causar un escándalo en torno a la mamá del famoso cantante.

He estado hablando con mi tía (Adua Basteri) y no está bien lo que están haciendo, la verdad es que no me gusta

¿Qué opina Adua Basteri de la versión de que Honorina Montes es en realidad Marcela Basteri? Sonia Basteri responde en EXCLUSIVA.

Finalmente, Sonia Basteri destacó que sus familiares se están aferrando a una historia errónea y consideró que Honorina Montes no es su prima Marcela Basteri.

Yo en temas de lo que pudo haber pasado en la familia de ellos, uno no estaba, así que no sabemos. Para mí, yo que la conocí, no es mi prima la que está en el (Hospital psiquiátrico) Moyano

También te puede interesar:

Héctor Parra formaliza la demanda por daño moral contra quien resulte responsable por los dichos contra él.