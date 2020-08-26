El nombre de Hugo López es hoy mundialmente conocido gracias a la serie de Luis Miguel, quien lo retrató como su mánager y una especie de segundo padre.

Hugo murió un año después que Luis Rey, dejando al cantante prácticamente en indefensión emocional.

Su viuda, la modelo Lucía Miranda, recibió a Ventaneando en Buenos Aires para desempolvar las memorias de lo vivido por su esposo al lado de Luis Miguel.

Sin embargo, antes la cuestionamos sobre el tema que ha puesto de cabeza a los fanáticos de Luis Miguel: La creencia de que su madre está viva y es una indigente de Buenos Aires, según lo creen Flavia, Ivana y Ada Basteri, sus primas.

Sus primas aseveraban que esa señora que estaba ahí era la mamá de Luis Miguel y bueno, hasta me peleé con ellas. Se enojaron conmigo porque yo les dije que no estaban autorizadas como para decir una cosa así

Los mismos familiares de España, reconocieron a esta mujer que era española y que hablaba español, pero la mamá de Luis Miguel era italiana. Todas estas cosas no me gustan y por eso salí a desmentir

EXCLUSIVA. Lucía Miranda se peleó con las primas de Luis Miguel por afirmar que Honorina Montes podría ser Marcela Basteri.

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Lucía dio su opinión respecto a la desaparación de la madre del cantante mexicano:

Yo no te podría decir si la mamá está muerta o está viva. Yo no estaría autorizada para decirlo porque yo creo que eso lo tiene que saber Luis Miguel y yo creo que se va a saber en la serie

Lo que Lucía sí confirma, es que Hugo López ayudó a Luis Miguel en la búsqueda de su madre:

Hugo lo ayudó mucho en la búsqueda. Me acuerdo mucho de esa época, donde en todo Europa estaba buscando a su mamá. Estaban con ese tema, pero no se hablaba mucho porque era una cosa muy entre ellos

No se sabía cómo fue la desaparición, quién fue y cómo fue. Es muy difícil aseverar una cosa que a lo mejor uno no vivió. Luis Miguel lo debe de saber

Lucía también adelantó que la serie podría revelar detalles de Marcela Basteri; sin embargo, ella no está autorizada para hablar del tema:

Yo no puedo decirte eso porque justamente la trama termina cuando Hugo le entrega a Luis Miguel algo sobre su mamá, pero que yo sepa, nunca se supo. No lo sé, no te puedo decir

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