La actriz Eiza González evadió las cámaras de ‘Ventaneando’ luego de su escándalo junto a Demi Lovato.

La actriz mexicana Eiza González no ha querido dar declaraciones luego de que se publicó un video en donde se ve que pasó una noche con strippers al lado de la cantante Demi Lovato.

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Este jueves la encontraron a la salida de un recinto y cuando las cámaras de Ventaneando intentaron abordarla, Eiza González las evadió.

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Incluso un guardia de seguridad impidió que el camarógrafo la alcanzara, mientras la reportera le pedía solo un segundo y la felicitó, a lo que Eiza González solo contestó: ‘ay, gracias’.

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La reportera le habló en inglés esperando obtener su atención y alguna declaración, que finalmente no logró por parte de la actriz.