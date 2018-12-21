Mónica Castañeda

Conductora de Espectáculos en las diversas emisiones de Hechos, hace tres años se incorpora a Ventaneando y desde hace un año se queda como titular en la emisión.

Más de 20 años de experiencia avalan a la apasionada y aguerrida investigadora de grandes sucesos de trascendencia en el país y el extranjero. Defensora y protectora de los animales.

Una de sus grandes pasiones es la música y, por supuesto, el baile. Fanática del fútbol, fiel seguidora del Cruz Azul y una apasionada de todo tipo de lecturas.

Otro de sus grandes intereses son las telenovelas y en recientes fechas viajó hasta Estambul, Turquía, para entrevistar a los elencos más importantes de estas novelas que han dado la vuelta al mundo.