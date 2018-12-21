Pati Chapoy

Directora de Espectáculos de TV Azteca y titular del programa Ventaneando con 27 años ininterrumpidos al aire.

Cuenta con más de cuatro décadas de brillante trayectoria y es una de las 100 mujeres líderes de opinión con mayor credibilidad en el país en materia de espectáculos.

Madre de familia. Desde hace más de 30 años tiene un sólido matrimonio con quien fuera cantante y compositor Álvaro Dávila y actualmente director del Monarcas Morelia.

Su hijo mayor Rodrigo, vocalista del grupo Motel, la convirtió en abuela de Martina en 2015, una pequeña que se volvió la luz de sus ojos.

Su segundo hijo Pablo, recién casado, es director de cine y cortometrajes.

Solidaria con su género, tiene palabras de aliento y apoyo para las mujeres en todo momento.

Altruista, siempre al pendiente de las causas nobles y de apoyo en todo tipo de situaciones.

Amante de la meditación y el ejercicio, ha logrado el equilibrio perfecto para alcanzar una perfecta salud mental y física.

Nunca descuida su alimentación, no obstante, en más de una ocasión se da gusto de saborear platillos de la cocina mexicana, especialmente los postres.

A lo largo de su trayectoria ha entrevistado a figuras nacionales e internacionales de la política, la sociedad, el deporte y, por supuesto del espectáculo, como Ricky Martin, Alejandro Fernández, Thalía y Paulina Rubio, por mencionar algunos.

