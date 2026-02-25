Pati Chapoy manda mensaje a Cazzu y le da un consejo sobre la reciente polémica con Christian Nodal

Este miércoles los conductores de Ventaneando abordaron la reciente polémica que enfrentan Cazzu y Christian Nodal, los cuales comenzaron con la letra de una canción de reggaeton y terminaron en fuertes declaraciones que incluso involucran a la hija que ambos comparten, Inti. Al respecto, Pati Chapoy envió un mensaje directo a la argentina.

"Ya quédate calladita, mamacita. Atiende a tu hija, recibe la lana que te da y ya", dijo Pati Chapoy hacia Cazzu.

Por su parte, Mónica Castañeda opinó sobre la canción que está provocando controversia: "en una canción donde ni siquiera la mencionan a ella ni hacen referencia, creo que el enojado tendría que ser Christian", dijo, con lo cual concordaron Pedro Sola, Pati y Rosario Murrieta.

Así inició la nueva polémica entre Cazzu y Christian Nodal por la canción "Rosita"

La polémica entre Cazzu y Christian Nodal estalló en el último día debido a una frase de la canción "Rosita", de Rauw Alejandro y Jhayco. Todo comenzó por esta frase: "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal".

Cazzu dejó de seguir en redes sociales a los dos intérpretes, a lo que Rauw Alejandro respondió con un comentario en X que incluía la siguiente frase: "Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo". La cantautora argentina respondió así: "El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”.

Posteriormente, Cazzu hizo una reflexión sobre el pacto patriarcal y una crítica hacia las prácticas que constituyen el mismo.

Parecía que ahí terminaría el asunto, pero Christian Nodal hizo una serie de publicaciones en su canal de difusión donde lanza fuertes declaraciones. "Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo”, es la frase que más ha resonado.

El cantante de regional mexicano ha acusado a Cazzu de no permitirle convivir con Inti y dio a conocer que iniciaría un proceso legal en México para establecer condiciones de pensión y de convivencia con su hija, debido a que en Argentina no se llegó a un acuerdo.