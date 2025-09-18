inklusion logo Sitio accesible
“Recibo amenazas todo el día”, Valentina Gilabert aún recibiría mensajes de Marianne Gonzaga

Valentina Gilabert asegura que recibe amenazas de muerte por parte de Marianne Gonzaga, quien dice que fue Valentina quien le pidió que se encontraran.

Valentina Gilabert asegura que recibe amenazas de muerte por parte de Marianne Gonzaga, quien dice que fue Valentina quien le pidió que se encontraran. Aquí todos los detalles de las recientes versiones que ambas partes han compartido.

