Pedro Sola revela a cuántas cirugías estéticas se ha sometido y cuál de ellas no funcionó como le prometieron

Este 7 de abril se llevó a cabo una transmisión en vivo con los conductores de Ventaneando previa al programa diario, en la cual hablaron sobre cirugías estéticas en el medio del espectáculo. Antes de hablar sobre casos famosos de intervenciones que no resultaron bien, Pedro Sola compartió su experiencia con este tipo de tratamientos.

Pedro Sola dice a cuántas cirugías plásticas se ha sometido

En compañía de Pati Chapoy, Linet Puente y el reportero Daniel Aguilar, Pedro Sola contó en el live de Ventaneando que se ha hecho dos operaciones estéticas en su vida. La primera fue en los párpados y el resultado no fue tal como le prometieron. "Este doctor nada más me abrió por un ladito y me sacó la grasa de los párpados de abajo y dijo que se me iba a retraer la piel, lo cual no sucedió del todo", relató el conductor.

Linet Puente cuestionó por qué esta primera operación no funcionó, pero Pedro Sola no tiene la respuesta precisa, pues "el doctor estaba seguro de que la piel se iba a retraer". El conductor dijo que la operación fue muy larga y admitió que él cometió un error: "cuando te haces cualquier tratamiento tienes que quedarte por lo menos una noche. yo me fui a mi casa con la cara vendada, con los ojos vendados, y realmente me recuperé pronto".

Pedro recordó que, si bien el doctor le dijo que en dos semanas estaría bien, le tomó aproximadamente un año recuperarse del todo.

La segunda vez que Pedro Sola se sometió a una cirugía plástica fue un procedimiento para estirar la piel de su rostro y que "le abrieran el ojo"; esto ocurrió en 2004. Pati Chapoy recordó que en aquella ocasión ella le recomendó al conductor que se quedara más tiempo en su casa, pero "él quiso venir a que todo mundo lo viera cómo estaba tasajeado".

Incluso, el "tío Pedrito" recordó con humor que en una ocasión se encontró con Jorge Garralda poco después de que se le habían separado las costuras que le hicieron debajo de la oreja. El conductor de Ventaneando bromeó con el director de A Quien Corresponda diciéndole que se le había caído una oreja, y este último lo creyó momentáneamente.

"Yo no me volvería a hacer otra cirugía plástica", Pedro Sola admitió claramente. "Te dicen que vas a tardar poquito en recuperarte, yo tenía la cara de Bob Esponja y un año después seguía".