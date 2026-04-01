¿Qué pasó entre Ricardo Manjarrez y Pati Chapoy en Ventaneando? “Hablé de más”, dijo el periodista sobre INCÓMODO momento
Así reaccionó Pati Chapoy cuando a Ricardo Manjarrez se le salió una palabra inapropiada en plena emisión en vivo de Ventaneando. ¡Mira el momento completo!
A veces, cuando estamos platicando con alguien, "se nos sale" alguna palabra que resulta inapropiada para el contexto en que nos encontramos y terminamos pasando un poco de vergüenza. En una reciente emisión de Ventaneando esto le pasó a Ricardo Manjarrez, quien sin querer dijo la palabra "güey" cuando le respondía un comentario a Pati Chapoy.
Este momento rápidamente se viralizó y, aunque sin duda en ese momento le dio pena al periodista, no podemos negar que a todos nos ha ocurrido algo similar al menos una vez.
El equipo de conductores de Ventaneando se encontraba en vivo, platicando sobre una nota, y Pati Chapoy le contestó una pregunta a Ricardo Manjarrez. En respuesta él iba a hacer un comentario, pero comenzó diciendo: "güey", dirigiéndose hacia Pati. Inmediatamente se dio cuenta de su error y se disculpó, pero ya todos estaban reaccionando a lo ocurrido. "Se me salió", dijo Ricky entre risas.
Pati Chapoy se tomó la situación con el mejor humor posible, diciendo "ay Dios mío, ¿ya te llevas así?", entre fuertes carcajadas. "Qué vulgaridad", exclamó Pedro Sola, mientras Jimena Pérez "Choco" reía con ganas y molestaba a Ricardo; "'güeyeando' a la patrona", dijo, mirando con complicidad hacia las cámaras.
Posteriormente, para las redes sociales, Ricardo Manjarrez participó en un pequeño clip de humor donde se le ve recogiendo sus pertenencias de la redacción de Ventaneando y metiéndolas en una caja. "Creo que hice lo que no debí hacer nunca... hablé de más", dice el periodista con tono serio. Entre las reacciones al video se encuentra la de "Choco", quien respondió con emojis de risa.
Indudablemente, lo que pudo ser un momento mucho más incómodo, el equipo de Ventaneando lo convirtió en una anécdota marcada por las risas y el buen humor. A veces toca "soportar" y Ricardo Manjarrez entendió la vibra completamente.
