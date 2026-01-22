Ricardo Salinas Pliego recuerda el origen de Ventaneando a 30 años de su estreno
El presidente de Grupo Salinas destacó la visión de Pati Chapoy y la evolución del programa que nació para defender la libertad de expresión.
Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, recordó que fue hace 30 años cuando decidió que Ventaneando saliera al aire, luego de que Pati Chapoy presentara el piloto junto a Pedro Sola, Martha Figueroa y Pepillo Origel. A tres décadas de distancia, reconoció que los contenidos han cambiado y hoy se consumen también en móviles, redes sociales y portales, con una distribución mucho más amplia. Para Salinas Pliego, Pati Chapoy es más que una colaboradora: es amiga y compañera. “Treinta años se van rápido y pronto celebraremos 40”, expresó, destacando su liderazgo al frente del proyecto y asegurando que Ventaneando sigue firme.