Roberto Hernández, reportero de Ventaneando, nos acompaña esta semana en el programa

Arrancamos la semana y el mes de septiembre con una importante noticia sobre la familia Ventaneando: Roberto Hernández se integró al foro como invitado especial esta semana en el programa. Este lunes pudimos atestiguar su debut frente a las cámaras junto a Rosario Murrieta, Mónica Castañeda y Linet Puente.

Mónica fue la encargada de informar sobre el nuevo ingreso y darle la bienvenida ante las cámaras. Luego, Linet bromeó con que es momento de su patadita de la suerte.

Roberto Hernández es el nuevo conductor de Ventaneando

Originario de Monterrey, Roberto Hernández se desempeña desde hace tiempo como reportero “todoterreno” de Ventaneando y especializado en los espectáculos, pero ahora también es conductor.

Su nuevo ingreso al foro del programa se dio con una exclusiva que consiguió: una declaración de Enrique Iglesias ante la espera de su cuarto hijo con la extenista Anna Kournikova.

Roberto ya tiene historia con Ventaneando, a través de los años consiguiendo exclusivas con figuras como Manuel “El Loco” Valdés, la familia Aguilar, Carlos Rivera, Christian Nodal, Verónica Castro, Alicia Villarreal y Yuri. En sus redes sociales suele mostrar detalles de su trabajo y las celebridades con que se encuentra.

El nuevo conductor de Ventaneando tiene una gran relación con sus compañeros. En 2019 tuvo su primer enlace en vivo con los conductores del programa, y para ese momento ya mostraban una excelente dinámica.

Su trabajo lo ha llevado a coberturas de producciones del calibre de MasterChef México y alfombras rojas y eventos realizados en países como España, República Dominicana, Bélgica, Inglaterra y Francia.

En su cuenta de Instagram, Roberto celebró que hoy sería su debut como conductor con una historia en las instalaciones de TV Azteca.