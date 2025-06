Ventaneando: Rossana Nájera sufrió de depresión ante la imposibilidad de ser mamá

Esta entrevista que Rossana Nájera ofreció a los micrófonos de TV Azteca vía Ventaneando es una revelación total de lo que ha sido su vida en los últimos tiempos. Y es que dentro de todos los temas que se trataron, habló de lo mal que la pasó cuando se enteró que estaba imposibilitada para tener hijos.

La maternidad es uno de los tópicos que más se ha mencionado en los años recientes. Parte de los señalamientos que se concretaron en contra de la comunicación de los espectáculos fue referente al rol que se le da a la mujer respecto a cumplir con algunas cosas, como el caso de tener hijos. Sin embargo, para la actriz de 45 años fue un golpe fulminante en su mente y corazón.

Rossana Nájera habló de la depresión que le provocó no poder tener hijos

La charla que tuvo Ventaneando con Rossana tuvo como punto principal el proceso que la actriz de Xalapa tuvo para buscar ayuda y sanación en tres aspectos importantes. Las rupturas amorosas, la pérdida de sus seres queridos y la imposibilidad de procrear. Sin embargo, vivió un proceso donde no se percató que estaba enferma: “Viví en una depresión de la que no me di cuenta. Fue hasta dos años después que me percaté que dejé lo que más amaba, que era mi carrera. Yo no quería hacer castings porque no me sentía valiosa”.

Y es que ella vivía con normalidad al verse encerrada en sus diversas actividades, pero abandonar la actuación fue lo que le permitió darse cuenta que algo no estaba bien. “Me sentí defectuosa, sin embargo me dije que debía volver (a actuar) porque es lo que me hace sentir plena”.

¿Cómo fue que Rossana Nájera superó su depresión?

En esta misma charla indicó que su primer paso fue tomar terapia, después se concentró en las meditaciones, como el paso siguiente pasó participó de las constelaciones, también hizo regresiones y al final hasta canalización con ángeles. Allí mencionó que encontraba respuestas diferentes que le calmaban el alma, por ello acudió a ellas para superar sus miedos y la depresión.

