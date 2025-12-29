Sabine Moussier habla sin filtro sobre la enfermedad autoinmune que le detectaron y cómo el tratamiento ha impactado su vida
Sabine Moussier habló con Ventaneando sobre las fluctuaciones de peso que le provocó un medicamento para tratar la enfermedad autoinmune con la que vive.
Hace unos meses Sabine Moussier dio a conocer que le fue detectada una enfermedad autoinmune conocida como neuropatía de fibras pequeñas. En exclusiva, habló con Ventaneando sobre cómo un medicamento que forma parte de su tratamiento le provocó aumento de peso.