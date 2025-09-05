Así se veía Jimena Pérez “Choco” de niña. En su cumpleaños, comparten nostálgicas fotos de la conductora

Este 5 de septiembre Jimena Pérez “Choco”, querida conductora de Ventaneando, cumple 45 años de edad. Entre las felicitaciones que ha recibido durante su día especial en redes sociales, es posible ver algunas nostálgicas imágenes que nos muestran cómo lucía de niña y en los comienzos de su carrera.

“Choco” forma parte de la familia Ventaneando y es una presencia frecuente en el programa aunque en la actualidad vive en España con su esposo e hijos.

Comparten fotos de Jimena Pérez “Choco” de niña y en sus inicios de carrera

Una de las felicitaciones que la conductora ha compartido en su cuenta oficial de Instagram, está la de su madre. En una publicación se puede ver la fotografía de Jimena cuando era una niña pequeña.

“Tu fortaleza, generosidad y buen corazón han sido ejemplo para nuestra familia y quienes te conocen”, decía el mensaje que acompañaba la foto. “Deseo que esta nueva etapa traiga a tu vida más motivos para reír y nuevos sueños que te ilusionen”.

También Ricardo Casares felicitó a Jimena Pérez “Choco” y aprovechó para compartir algunas imágenes “retro”, como él mismo las llamó. En la primera los dos conductores se ven jovencísimos; aunque Ricardo no especificó qué edad tenían, se puede suponer que estaban en sus 20 gracias a sus outfits “dosmileros”.

Jimena Pérez “Choco” y Ricardo Casares convivieron diariamente por varios años cuando ambos eran conductores de Ventaneando; ahí formaron una gran mancuerna junto a compañeros como el inolvidable Daniel Bisogno. Ella alcanzó a cumplir una década como conductora fija del programa, pero salió en 2019, cuando se mudó a España.

Ella está casada con el periodista Rafael Sarmiento y tiene dos hijos. “Gracias Dios, gracias vida, no puedo pedir más”, escribió Jimena Pérez “Choco” en una publicación por la celebración de su cumpleaños.