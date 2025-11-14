¡Lluvia de luminarias! Así se vivió la alfombra roja de los Latin Grammy

¡Lucieron sus mejores galas! La ‘crema y nata’ de la música latina apareció en la alfombra roja de los Latin Grammy: Mon Laferte, Carín León, Carlos Rivera, Raphael, Beto Cuevas, Morat, Bellakath, Maluma, Marco Antonio Solís y varios más. ¡No pierdas detalle de sus looks y de lo que nos compartieron sobre la entrega de premios!