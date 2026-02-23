Francisco Elizalde queda varado en la carretera Guadalajara-Morelia, lleva más de 25 horas en la zona

Francisco Elizalde, hermano de Valentín, expresó a través de redes sociales que tras los operativos que se realizaron en Guadalajara, Jalisco, este fin de semana quedó varado en la carretera Guadalajara-Morelia junto a su equipo de trabajo, este material lo subió con el objetivo de mencionar que lleva más de 25 horas horas en la zona sin poder avanzar.