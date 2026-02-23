Francisco Elizalde queda varado en la carretera Guadalajara-Morelia, lleva más de 25 horas en la zona
El hermano de “El Gallo de Oro” informó que tanto él como su equipo de trabajo se han quedado varados en la carretera que va de Guadalajara a Morelia, situación que ha preocupado a sus fans.
Francisco Elizalde, hermano de Valentín, expresó a través de redes sociales que tras los operativos que se realizaron en Guadalajara, Jalisco, este fin de semana quedó varado en la carretera Guadalajara-Morelia junto a su equipo de trabajo, este material lo subió con el objetivo de mencionar que lleva más de 25 horas horas en la zona sin poder avanzar.