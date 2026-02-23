Julio César Chávez y Maribel Guardia desmienten que tratamiento contra adicciones influyera en el deceso de Julián Figueroa
Las celebridades se unieron para hablar del tratamiento con parche contra las adicciones y aclararon ciertas dudas que han causado ruido en su uso.
Julio César Chávez y Maribel Guardia aclaran chismes que surgieron luego de que el boxeador hiciera unas declaraciones que fueron sacadas de contexto. Asimismo, las celebridades hablaron sobre el uso del parche que se utiliza para combatir las adicciones.