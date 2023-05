Así se escucha la verdadera voz de Peso Pluma, sin autotune.

Peso Pluma es uno de los personajes más sobresalientes de la actualidad en la música, pues su nivel de fama es algo realmente sorpresivo. Y a partir de esto, es que hay muchos aspectos de su vida que despiertan interés, entre ellos poder escuchar su verdadera voz.

Hassan Emilio Kabande, nombre real de Peso Pluma, quien se ha convertido en un gran fenómeno de la música con sus canciones en el top global, se ha convertido en el referente más importante en la actualidad de los corridos tumbados, junto con Natanael Cano.

Sin embargo, en las redes sociales se ha filtrado un video en donde se puede escuchar la verdadera voz del cantante, sin los filtros de la tecnología.

¿Cómo se escucha la verdadera voz de Peso Pluma sin autotune?

El registro fue grabado durante la alfombra roja de los Latin American Music Awards 2023, los cuales tuvieron lugar el pasado 20 de abril. Durante esta gala una presentadora se acercó para tener una entrevista con Peso Pluma y ahí, ella obtuvo un fragmento de la canción ‘Ella Baila Sola’ cantado a capela sin uso de algún programa de edición de voz.

El video viral fue compartido por Astrid Galindez, usuaria de TikTok, y hasta el momento el clip ya superó los 10 millones de reproducciones y más de 300.000 Me Gusta. Era inevitable que no pasara desapercibido, por lo que no tiene que sorprender la reacción de los fans.

Hay gente que señaló que se escucha diferente, pero la mayoría coincidió en que su voz suena igual e incluso reconocieron el hecho de que Peso Pluma se atreviera a cantar sin tener a la mano este tipo de software para cambiar su voz.