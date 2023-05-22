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FOTOS | ¿Cuántos idiomas habla el cantante Peso Pluma?

El cantante del momento, Peso Pluma, causó asombro en sus fanáticos luego de demostrar su habilidad para hablar en otro idioma. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Peso Pluma y Gera mx.jpg
Peso Pluma sonriente.jpg
Peso Pluma y Biza.jpg
Peso Pluma todo de negro.jpg
Peso Pluma y Becky G.jpg
Peso Pluma sonriendo.jpg
Peso Pluma programa.jpg
Peso Pluma saludando.jpg
Peso Pluma presentación.jpg
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Peso Pluma posando (2).jpg
Peso Pluma gorro.jpg
Peso Pluma feliz.jpg
Peso Pluma en su auto.jpg
Peso Pluma en concierto.jpg
Peso Pluma en el lago.jpg
Peso Pluma en Coachella.jpg
Peso Pluma dinero.jpg
Peso Pluma de negro.jpg
Peso Pluma con gorra.jpg
Peso Pluma con Aleman.jpg
Peso Pluma cantando.jpg
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Peso Pluma cantando en concierto con Becky.jpg
Peso Pluma cantando con Becky.jpg
Peso Pluma canta.jpg
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