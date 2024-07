Verónica Castro revela qué le pasó y por qué la operaron

El pasado fin de semana se supo que Verónica Castro fue intervenida quirúrgicamente de un hombro; por ello, nos enlazamos este martes 2 de julio vía telefónica con ella.

¿Cómo se encuentra Verónica Castro?

Verónica Castro le agradeció a Pati Chapoy, nuestra titular de Ventaneando, por siempre estar al pendiente de su salud. Sin embargo, al preguntarle sobre lo sucedido, la actriz declaró lo siguiente: “nada, hubo un dolor que traía yo medio raro en el hombro, pero tal vez (fue) algún movimiento que hice y no me di cuenta y, bueno, dicen que el hombro es medio pesado porque tienes muchos ligamentos, muchos huesitos, muchas articulaciones, entonces es complicado, por lo que había que operar”.

Verónica Castro nos explica por qué entró de urgencia al quirófano [VIDEO] Platica los cuidados que debe tener tras la cirugía de su hombro. Y nos explica quiénes la están cuidando en estos momentos que lo requiere.

¿Esto tuvo algo que ver con el incidente que sufrió hace años con un elefante?

“Sí, tiene que ver todo con el jalón del elefante. Tiene que ver todo porque tuvieron que hacer primero lo de las cervicales para poderlas tratar y poder meter la camarita para hacer la limpieza de todos los huesitos en el manguito rotador y en el hombro y todo eso”, aseguró.

De igual forma, Verónica Castro agregó que “todo tiene que ver porque obviamente cuando te pasa algo tan fuerte, algo tan grave todo tiene consecuencias y a la edad que tengo no ayuda nada”.

¿Cuánto tiempo estuvo Verónica Castro en el hospital? La actriz y cantante recalcó que “nada más un día (estuve internada), en la mañana fue la operación, la primera intervención. Las dos fueron anestesias generales y la segunda ya por la tarde y, ya por la noche salí. Fue rápido todo”.

¿Qué sigue para Verónica Castro?

Al preguntarle sobre cuáles serán los cuidados que deberá tener y si tendrá que hacer alguna terapia, Verónica Castro declaró que el doctor le dijo lo siguiente: “nada más estarme cuidado y estarme checando que se me quite la molestia que no se me ha quitado la verdad, sigo con dolor”.

Sobre si tiene personal que esté cuidando de ella, ‘La Vero’ declaró que “sí, me están apoyando aquí... me están echando la manita aquí” y recalcó que su hijo Michelle está muy al pendiente de ella.

¿Cristian Castro no está al pendiente de ella?

Al preguntarle sobre Cristian Castro, Verónica Castro dijo desconocer dónde anda y que su gira con Yuri había llegado a su fin, pero dijo que probablemente estaba con lo de su próximo disco en Miami.