Los 2 balnearios de Hidalgo con las aguas termales más calientes

Ya comenzaron las vacaciones de invierno y muchas familias están ultimando detalles para hacer viajes o breves escapadas de fin de semana para descansar. En este sentido, el estado de Hidalgo se ha consolidado como uno de los estados preferidos para el turismo invernal y de bienestar en México. Su amplia oferta de balnearios de aguas termales calientes es el principal atractivo durante la temporada decembrina.

Mi nieta tiene mucha abuela | Programa del 25 de diciembre 2025

Estos sitios con agua termal son alimentados por manantiales naturales durante todo el año. Pero en las temporadas vacacionales, miles de visitantes eligen la región para relajarse en las cálidas albercas. Este plan es ideal para reducir el estrés y aliviar malestares musculares.

¿Cuáles son los 2 balnearios de aguas termales más calientes del estado de Hidalgo?

Ubicado a pocas horas de la Ciudad de México, el llamado Corredor de los Balnearios en Hidalgo alberga complejos de aguas termales con cálidas albercas para toda la familia.

Uno de ellos es el balneario Dios Padre, localizado en el municipio de Ixmiquilpan. Es uno de los más populares por la temperatura de sus aguas. Estas pueden alcanzar los 38°C. Sus manantiales naturales alimentan albercas familiares, áreas infantiles y zonas de descanso.

Otro de los imperdibles para la temporada invernal es El Geiser. Se sitúa en Tecozautla y es famoso por su géiser natural que emana vapor de agua constantemente. En este balneario, las aguas termales también rondan los 38°C y su entorno montañoso le da un atractivo adicional.

¿Cuánto cuesta la entrada a estos balnearios de aguas termales de Hidalgo?

El acceso general a estos sitios tiene un costo aproximado de entre 150 y 250 pesos por persona, dependiendo de la temporada. El gasto promedio para una familia de 4 personas suele oscilar entre 800 y 1.500 pesos por día (considerando entradas, alimentos y algunos servicios adicionales).

En cuanto a servicios, ambos complejos ofrecen albercas de aguas termales, áreas verdes, vestidores, regaderas, restaurantes, zonas de asadores y áreas infantiles. El Geiser dispone de hotel, cabañas y zona de campamento.