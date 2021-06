Alessandra Rosaldo se quita 10 años de encima tras cambio de look.

Alessandra Rosaldo se quitó 10 años de encima tras su cambio de look. La esposa de Eugenio Derbez dio un giro radical a su imagen para lucir más jovial que nunca ante sus millones de seguidores en Instagram.

La cantante presumió su nueva imagen en su cuenta personal de la mencionada red social y de inmediato le llovieron decenas de comentarios y halagos destacando lo joven que se ve ahora mismo.

Woow qué cambio. De cualquier forma te ves hermosa. Te ves mucho más joven. Qué envidia le tengo a Eugenio. Eres muy bonita

Es en el video que subió donde se puede observar que le pintaron las canas a la esposa de Eugenio Derbez y no solo eso, también le recortaron un poco el cabello, desde luego que el resultado le encantó.

Gracias queridísimas por quitarme 10 años de encima. Son las mejores, si quiero un cabello fabuloso y estás en Los Ángeles, este es el lugar indicado para ir

Eugenio Derbez volvería a pedirle matrimonio

Algunos de los seguidores de la integrante de Sentidos Opuestos opinaron que Eugenio Derbez volvería a pedirle matrimonio porque se ve hermosa y muy diferente, al grado de parecer otra mujer, pero igual de bella.

El comediante no ha dicho nada sobre el cambio de look, pero actualmente está en Atlanta filmando una película, así que posiblemente no tenga tiempo.

