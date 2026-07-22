Cómo llegar al primer Pueblo Mágico de México desde CDMX: rutas, qué hacer y qué comer

En México hay 177 Pueblos Mágicos, según la Secretaría de Turismo (SECTUR), pero el primero que comenzó con toda esta travesía maravillosa fue Huasca de Ocampo, ubicado en el estado de Hidalgo. Por eso, si estás visitando los mejores lugares para las vacaciones en el país, esta es una buena manera de comenzar .

Te decimos qué hacer en Huasca de Ocampo en vacaciones.|(ESPECIAL/Google Maps)

Por qué Huasca de Ocampo fue el primer Pueblo Mágico de México

El 5 de octubre de 2001, Huasca de Ocampo fue nombrado el primer Pueblo Mágico de Mágico por la SECTUR debido a sus increíbles paisajes naturales, lugares históricos, hermosas vistas, calles empedradas, mitos a su alrededor y, sobre todo, por la calidez de sus habitantes .

Qué hacer en Huasca de Ocampo, el Pueblo Mágico de los duendes

En Huasca de Ocampo se pueden hacer un montón de cosas, tanto paa los amantes de la historia mexicana, así como para los fanáticos de la gastronomía tradicional. Las Secretaría de Turismo y de Cultura destacan las siguientes actividades con todo y fechas ideales para visitarlo:

Las calles de Huasca de Ocampo.|Google Maps

Ex Hacienda de Santa María Regla: Antigua hacienda minera del siglo XVIII, famosa por su arquitectura colonial y su cercanía a los Prismas Basálticos.

Antigua hacienda minera del siglo XVIII, famosa por su arquitectura colonial y su cercanía a los Prismas Basálticos. Ex Hacienda de San Miguel Regla: Destaca por sus jardines, historia minera y los vestigios que quedaron tras la construcción de la presa.

Destaca por sus jardines, historia minera y los vestigios que quedaron tras la construcción de la presa. Ex Hacienda de San Juan Hueyapan: Conserva el legado de las haciendas de beneficio de plata que impulsaron el desarrollo de la región.

Conserva el legado de las haciendas de beneficio de plata que impulsaron el desarrollo de la región. Presa de San Antonio: Ofrece paisajes ideales para caminar, fotografiar y disfrutar de paseos en un entorno natural.

Ofrece paisajes ideales para caminar, fotografiar y disfrutar de paseos en un entorno natural. Iglesia de San Juan Bautista: Templo histórico ubicado en el corazón del Pueblo Mágico, símbolo de la identidad de Huasca.

Templo histórico ubicado en el corazón del Pueblo Mágico, símbolo de la identidad de Huasca. Prismas Basálticos: Maravilla geológica formada por columnas de basalto y cascadas, considerada el principal atractivo turístico de Huasca.

Maravilla geológica formada por columnas de basalto y cascadas, considerada el principal atractivo turístico de Huasca. Museo de los Duendes: Espacio dedicado a las leyendas y relatos de duendes que forman parte del folclore hidalguense.

Espacio dedicado a las leyendas y relatos de duendes que forman parte del folclore hidalguense. El Bosque de las Truchas: Parque ecoturístico ideal para pescar truchas, recorrer senderos, practicar tirolesa y disfrutar de actividades al aire libre.

Parque ecoturístico ideal para pescar truchas, recorrer senderos, practicar tirolesa y disfrutar de actividades al aire libre. Peña del Aire: Impresionante mirador natural con vistas panorámicas, perfecto para senderismo, fotografía y deportes de aventura.

Impresionante mirador natural con vistas panorámicas, perfecto para senderismo, fotografía y deportes de aventura. El Huariche: Formación rocosa y mirador natural que ofrece una experiencia tranquila entre montañas y paisajes boscosos.

Formación rocosa y mirador natural que ofrece una experiencia tranquila entre montañas y paisajes boscosos. Desarrollo Ecoturístico Barranca de Aguacatitla: Reserva natural con senderos, puentes colgantes, cascadas y recorridos ideales para el ecoturismo.

Reserva natural con senderos, puentes colgantes, cascadas y recorridos ideales para el ecoturismo. Centro Ecoturístico El Arquito: Espacio rodeado de naturaleza donde se puede practicar senderismo, acampar y disfrutar de actividades recreativas al aire libre.

Cuáles son las mejores fechas para visitar Huasca de Ocampo son:

Fiesta de Reyes (3 al 8 de enero): Celebración tradicional dedicada a los Reyes Magos con actividades para toda la comunidad. Fiesta de San Sebastián (20 de enero): Destaca por sus palenques, bailes populares y exhibición de artesanías locales. Festival Nacional de Folklor (3 de marzo): Reúne a ballets folclóricos de distintos estados del país para mostrar la riqueza cultural de México. Semana Santa (marzo o abril): Conmemoración religiosa que incluye la representación del Viacrucis y diversas actividades litúrgicas. Fiesta de San Juan Bautista (24 de junio): Celebración patronal con charreadas, ceremonias religiosas y eventos musicales y culturales. Fiestas de la Virgen (11 al 13 de diciembre): Festividad popular con juegos mecánicos, música y una amplia muestra de gastronomía regional.

Cómo llegar a Huasca de Ocampo desde la CDMX

Para llegar a Huasca de Ocampo desde la CDMX se puede hacer con automóvil por la carretera México - Pachuca, en un tramo que toma alrededor de 6 horas.

Huasca de Ocampo es un Pueblo Mágico lleno de tradición que tienes que conocer.|Google Maps

Por otro lado, en transporte público se puede llegar desde la Central del Norte en la Línea 5 y en la central TAPO en la Línea 1 y Línea B, indica México Desconocido.