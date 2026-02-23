Esta es la playa de Veracruz donde llegas cruzando un río

Los sitios turísticos tienen sus particularidades que pudieran hacerlos atractivos o no ser considerados por los visitantes. Allí lo que pesa es el interés y formas que las personas tienen para disfrutar de su tiempo de viajes. Por ello esta es una opción muy interesante para los que buscan un plan mucho más tranquilo. Ante eso, conoce dónde queda y cómo se llega a la playa Chaparrales en Veracruz, donde requieres vivir toda una experiencia para llegar.

¿Qué ofrece la playa de los Chaparrales escondida en Veracruz?

Como se comentó desde el inicio, esta playa tiene el atractivo de que es mucho más tranquila que los sitios más populares de Veracruz. La variedad de sitios alrededor de este estado tienen en el espacio mencionado una oportunidad muy especial. Ya llegando ahí, el panorama ofrece arena blanca, muchas conchitas de mar y mucha calma.

Parte del atractivo que se halla en este sitio de Veracruz tiene el mar ya mencionado, pero además se presumen grandes y hermosos acantilados, muchas piscinas enormes para nadar o pasar el rato. Por ello el próximo fin de semana que se presente la oportunidad de asistir, deberías tomar en consideración el asistir.

¿Cómo se llega a esta playa escondida de Veracruz?

Aunque la idea de aventurarse en toda una odisea pudiera ser un desánimo para muchas personas, el tema de la tranquilidad podría ser el argumento que les convenza. Y es que se informa que arribar a Chaparrales requiere de un cruce en lancha de uno de los ríos más largos de Veracruz.

Entonces, el primer paso es llegar a Cazones, donde tomarás un transporte que te llevará a las lanchas para cruzar el río en mención. Después de eso, el paraíso escondido en la playa de Chaparrales ofrecerá artesanía, senderismo, paseo a caballos y una preciosa experiencia en un santuario de tortugas.

En ese sentido, si eres de los que prefiere cierta privacidad o intención de no desenvolverte entre masas… anota todos los datos y aventúrate a este sitio de la costa del Golfo de México.