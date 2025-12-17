Conoce las playas de México con arena negra que son ideales para escapar del frío

El invierno está cada vez más cerca por lo que las bajas temperaturas se están haciendo sentir en el país y sobre todo en la CDMX . Si no eres team frío pues una escapada a la playa te podría ayudar mucho en esta temporada.

Además, no te vamos a recomendar las clásicas playas de arena blanca o dorada, sino que hay lugares que son un paraíso con arena negra.

Aquí podrás encontrar temperaturas cálidas durante la mayor parte del año y también hermosos paisajes.

¿Cuáles son las mejores playas con arena negra?

Cuyutlán, Colima

Esta playa se ubica en la costa del Pacífico mexicano, es famosa por su arena oscura y su ambiente tranquilo. La vista es hermosa ya que el color negro crea un contraste espectacular con el mar y el cielo. Es un lugar popular por sus atardeceres intensos y los surfistas la eligen por la intensidad de las olas pero sobre todo por la 'ola verde' que se produce por bioluminiscencia.

Playa Mermejita, Oaxaca

Su ubicación es a minutos de Mazunte y es ideal para quienes buscan una conexión con la naturaleza. La arena negra y su fuerte oleaje lo transforman en un destino salvaje y auténtico. Sin embargo, es importante destacar que no es el sitio ideal para nadar pero si puedes caminar al atardecer practicar yoga o disfrutar del sonido del mar. Su clima cálido, incluso en invierno, lo hacen ideal para quienes escapan del frío y su arena negra tiene propiedades terapéuticas.

Oaxaca, Playa Mermejita ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 ahí a ladito de Punta Cometa. pic.twitter.com/dFHsicJBDX — Karla A. (@Kadlita_Ai) January 26, 2023

La Ventanilla, Oaxaca

Esta playa se ubica en el municipio de Santa María Tonameca. Aquí encontrarás playa de arena negra con una reserva natural de manglares. Podrás disfrutar de recorridos ecoturísticos donde se observan cocodrilos, tortugas marinas y diversas especies de aves.

Cada una de ellas te ofrece el poder dejar de lado el frío y disfrutar de sus temperaturas cálidas.