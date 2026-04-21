Ángela Aguilar o Christian Nodal: quién tiene una fortuna mayor, en medio de su supuesta separación

El patrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal tiene preocupados a los fans de la pareja, especialmente ahora que están en medio de una supuesta crisis matrimonial que podría terminar en una separación definitiva. Esto ha llevado a algunos seguidores a preguntarse quién de los dos cantantes tiene una fortuna mayor.

Lo cierto es que existen datos aproximados de la fortuna que cada uno podría tener, sin contar sus propiedades ni nuevos lanzamientos.

¿Cuánto dinero tiene Ángela Aguilar? Esta es su fortuna

Ángela Aguilar y Christian Nodal están en medio de un nuevo escándalo.|(Instagram @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar tendría alrededor de 5 millones de dólares, es decir, unos 85.5 millones de pesos mexicanos, de acuerdo con el portal Celebrity Net Worth.

Su fortuna proviene de las ganancias por conciertos, patrocinios, canciones y por formar parte de la “Dinastía Aguilar”, cuyos abuelos fueron Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

¿Cuánto dinero tiene Christian Nodal? Esta es su fortuna

Christian Nodal enfrenta una demanda con su ex disquera.|(Instagram @nodal)

Christian Nodal tiene una fortuna de 20 millones de dólares, unos 350 millones de pesos mexicanos, según el mismo portal (Celebrity Net Worth). Dado que su carrera comenzó desde muy joven, el cantante de “Adiós Amor” ha reunido una gran cantidad de dinero a través de conciertos, patrocinios y contratos millonarios con su nueva disquera.

¿Qué se sabe sobre la supuesta protección de Christian Nodal sobre su patrimonio?

En medio de los rumores sobre una posible ruptura entre Christian Nodal y Ángela Aguilar , salió a la luz información de que, supuestamente, Nodal habría blindado su dinero tras su boda con Ángela.

En adn40 te explicamos que los rumores sobre una presunta estrategia que realizó Nodal se hicieron virales, pues el cantante habría evitado cualquier riesgo en su patrimonio al hacer cambios en sus marcas y darle el control total a su padre.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Ángela Aguilar y Christian Nodal se encuentran en medio de un nuevo escándalo que surgió a raíz del lanzamiento del video musical “Un Vals” del cantante. Ahí aparece la modelo y actriz Dagna Mata, quien llamó la atención por lucir un maquillaje muy similar al de Cazzu, la ex del intérprete.

Esto ha generado debate en redes sociales, sobre todo después de que el periodista Gustavo Adolfo Infante señalara que en la relación de la pareja existía una crisis matrimonial. People en Español también lo reforzó al consultar una fuente anónima.

Aunque ni Ángela ni Nodal se han pronunciado sobre los rumores, la hija de Pepe Aguilar hizo un anuncio que confundió a sus fans: lanzará una nueva canción este martes 21 de abril.

Por otro lado, Pepe Aguilar reaccionó al escándalo cuando fue abordado por reporteros de Ventaneando, asegurando que “no era vocero” de su hija. Esto alimentó aún más los rumores de una posible crisis familiar.