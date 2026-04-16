Los 5 destinos con bosque que puedes visitar el fin de semana cerca de la CDMX

Al llegar el fin de semana, muchas personas lo aprovechan para salir de la CDMX y poder disfrutar de paisajes únicos. Una gran opción para alejarse de las urbes es acudir a destinos con bosque, donde podrás sumergirte en la calma total.

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Si quieres conocer un paisaje boscoso cerca de la ciudad, te detallaremos 5 opciones que puedes visitar en tu descanso, ya sea en familia, con amigos o junto a tu pareja.

¿Cuáles son los bosques cerca de la CDMX?

Por suerte, cerca de la CDMX puedes encontrar todo tipo de paisajes, los cuales puedes visitar en tu próximo fin de semana, dando una rápida escapada de la metrópoli. Si tienes el deseo de visitar destinos con bosque, estas son las opciones que nos recomienda Gemini por su cercanía:

En Mineral del Chico en Hidalgo puedes encontrar el Parque Nacional El Chico; es uno de los parques más antiguos del país, cuenta con formaciones rocosas de gran relevancia, valles, ríos y lagunas que merecen la pena ser conocidos.

puedes encontrar el Parque Nacional El Chico; es uno de los parques más antiguos del país, cuenta con formaciones rocosas de gran relevancia, valles, ríos y lagunas que merecen la pena ser conocidos. Los Dinamos , una gran opción cuando deseas mantenerte en la ciudad, un Área Natural Protegida donde puedes practicar rappel, campismo, montar a caballo y ciclismo, ideal para disfrutar de la naturaleza.

, una gran opción cuando deseas mantenerte en la ciudad, un Área Natural Protegida donde puedes practicar rappel, campismo, montar a caballo y ciclismo, ideal para disfrutar de la naturaleza. Valle de Bravo en el Estado de México : puedes ir a su Reserva Natural Monte Alto, donde podrás hacer senderismo, ciclismo, camping, picnic o parapente. Además, se destaca por ser un área pet-friendly.

: puedes ir a su Reserva Natural Monte Alto, donde podrás hacer senderismo, ciclismo, camping, picnic o parapente. Además, se destaca por ser un área pet-friendly. El Parque Nacional Izta-Popo en el Estado de México se destaca por tener una gran biodiversidad, ideal para practicar excursionismo, observación de aves, ciclismo o senderismo. No olvides llevar ropa abrigadora.

en el Estado de México se destaca por tener una gran biodiversidad, ideal para practicar excursionismo, observación de aves, ciclismo o senderismo. No olvides llevar ropa abrigadora. Parque San Nicolás Totolapan, otra gran alternativa que se encuentra en la Ciudad de México, donde puedes practicar actividades al aire libre y hacer pesca recreativa.

#MineralDelChico #SenderismoConPerros #ParqueNacionalElChico #RutasPetFriendly #CascadaVelodeNovia #AventuraConPerros #HidalgoMéxico #hikingmx ♬ som original - Rebeca M. @alvar0sn 🎒🐶 ¿Te gustaría hacer senderismo con tu perro en Mineral del Chico? Hola, soy Álvaro y hoy te traigo una ruta increíble en el Parque Nacional El Chico, Hidalgo, junto a mi perro Bruno. 🐾 Iniciamos la caminata desde Diego Mateo, donde pagamos $50 por persona y $25 por perrito. Desde ahí subimos hasta el mirador Tlaxcalita, donde hay otro acceso con cuota adicional de $50 por persona. La vista vale totalmente la pena. 🌄 Después bajamos al Cañón del Paraíso —ojo, hay que hacerlo con cuidado— y seguimos el sendero junto al río por unos 30 minutos hasta llegar a la Cascada Velo de Novia. En total, la ruta de ida y vuelta es de 7.5 km, con algunos pasos técnicos, especialmente si hay roca mojada. 🥾 Es una excelente aventura si tu perro tiene buena condición física. ¡100% recomendada si buscas rutas pet-friendly cerca de CDMX! 🐕💚 #HikingConPerros

¿Qué considerar al visitar un bosque?

Antes de visitar los destinos con bosque cerca de la CDMX, se recomienda que verifiquemos el clima que habrá en la zona, para que podamos llevar prendas abrigadoras o frescas.

Al acudir a zonas boscosas, no debemos olvidar protegernos con bloqueador solar, gorra y repelente de mosquitos, elementos que nunca deben faltar al visitar paisajes boscosos. Así que no espere más y prepárese para conocer los importantes destinos.