4 pueblos y destinos poco conocidos que están cerca de CDMX (pero imperdibles)

¿Quieres viajar a un pueblito poco conocido, pero con actividades memorables? Si buscas evitar los destinos a los que todos van en vacaciones o fines de semana , existen lugares que son verdaderas joyas escondidas en nuestro país, según la Inteligencia Artificial (IA).

Por eso le preguntamos a ChatGPT y a Gemini de Google cuáles son los que no pueden faltar en tu lista y, sobre todo, que estén cerca de la CDMX. La respuesta fue sorprendente: incluyó dos opciones en el Estado de México y otras dos a solo un par de horas de la capital. ¿Quieres saber cuáles son? Sigue leyendo.

1. Aculco, Estado de México

Este Pueblo Mágico conserva sus tradiciones y arquitectura, con calles empedradas y una reconocida producción de quesos de rancho con sabor único. Su principal atractivo es el Cañón de Aculco, donde encontrarás las cascadas La Concepción y Tixhiñú, perfectas para practicar senderismo. Además, puedes recorrer la plaza principal y visitar ranchos cercanos.

(ESPECIAL/Gob.mx) En el pueblo de Aculco te encantará la cascada.

A solo 2 horas de la CDMX, ofrece hospedajes como cabañas rústicas, posadas económicas y pequeños hoteles con amenidades, ideales para un fin de semana lejos del estrés.

2. Chapa de Mota, Estado de México

Si te gusta acampar y estar rodeado de bosques de pino, este encantador pueblo es para ti. Similar a Valle de Bravo, pero más tranquilo y accesible , cuenta con miradores naturales, la presa del Llano para paseos en lancha, el río San Rafael con cascadas cristalinas y un parque ecoturístico.

(ESPECIAL/Gob.mx) Chapa de Mota es un pueblo tranquilo.

Hay zonas de camping, cabañas ecológicas y hoteles boutique rurales. Se encuentra a solo 2 horas de la CDMX.

3. Tlayacapan, Morelos

Rodeado de montañas y arquitectura colonial, Tlayacapan destaca por sus exconventos del siglo XVI, artesanías de barro y gastronomía tradicional morelense. Puedes recorrerlo en bicicleta o a pie para admirar pinturas rupestres en el corredor arqueológico y, si vas en Semana Santa, disfrutar del tradicional baile de los Chinelos.

(ESPECIAL/Gob.mx) Las vistas del pueblo de Tlayacapan te van a encantar.

Cuenta con posadas con encanto, casas de huéspedes y hoteles con alberca. Su cercanía —a solo una hora y media de la CDMX— lo convierte en una escapada perfecta de un día o un fin de semana.

4. Mineral del Chico, Hidalgo

Ideal para desconectarse, este destino ofrece montañas, valles, presas y senderos perfectos para caminar o andar en bicicleta. Forma parte del Parque Nacional El Chico, famoso por sus miradores.

(ESPECIAL/Gob.mx) Mineral del Chico tiene unos miradores que te van a dejar los ojos cuadrados.

La tradición aquí es hospedarse en una cabaña de montaña, encender la chimenea y disfrutar de la tranquilidad. Aunque es el más lejano de la lista —un poco más de 2 horas desde la CDMX—, la experiencia vale totalmente la pena.

¿Cuál de estos pueblos poco conocidos te llamó más la atención?