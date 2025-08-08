4 pueblos y destinos poco conocidos que están cerca de CDMX (pero imperdibles)
3 de estas joyitas escondidas de México están a solo 2 horas de la capital; mira las fotos y las actividades que puedes hacer.
¿Quieres viajar a un pueblito poco conocido, pero con actividades memorables? Si buscas evitar los destinos a los que todos van en vacaciones o fines de semana, existen lugares que son verdaderas joyas escondidas en nuestro país, según la Inteligencia Artificial (IA).
Por eso le preguntamos a ChatGPT y a Gemini de Google cuáles son los que no pueden faltar en tu lista y, sobre todo, que estén cerca de la CDMX. La respuesta fue sorprendente: incluyó dos opciones en el Estado de México y otras dos a solo un par de horas de la capital. ¿Quieres saber cuáles son? Sigue leyendo.
1. Aculco, Estado de México
Este Pueblo Mágico conserva sus tradiciones y arquitectura, con calles empedradas y una reconocida producción de quesos de rancho con sabor único. Su principal atractivo es el Cañón de Aculco, donde encontrarás las cascadas La Concepción y Tixhiñú, perfectas para practicar senderismo. Además, puedes recorrer la plaza principal y visitar ranchos cercanos.
A solo 2 horas de la CDMX, ofrece hospedajes como cabañas rústicas, posadas económicas y pequeños hoteles con amenidades, ideales para un fin de semana lejos del estrés.
2. Chapa de Mota, Estado de México
Si te gusta acampar y estar rodeado de bosques de pino, este encantador pueblo es para ti. Similar a Valle de Bravo, pero más tranquilo y accesible, cuenta con miradores naturales, la presa del Llano para paseos en lancha, el río San Rafael con cascadas cristalinas y un parque ecoturístico.
Hay zonas de camping, cabañas ecológicas y hoteles boutique rurales. Se encuentra a solo 2 horas de la CDMX.
3. Tlayacapan, Morelos
Rodeado de montañas y arquitectura colonial, Tlayacapan destaca por sus exconventos del siglo XVI, artesanías de barro y gastronomía tradicional morelense. Puedes recorrerlo en bicicleta o a pie para admirar pinturas rupestres en el corredor arqueológico y, si vas en Semana Santa, disfrutar del tradicional baile de los Chinelos.
Cuenta con posadas con encanto, casas de huéspedes y hoteles con alberca. Su cercanía —a solo una hora y media de la CDMX— lo convierte en una escapada perfecta de un día o un fin de semana.
4. Mineral del Chico, Hidalgo
Ideal para desconectarse, este destino ofrece montañas, valles, presas y senderos perfectos para caminar o andar en bicicleta. Forma parte del Parque Nacional El Chico, famoso por sus miradores.
La tradición aquí es hospedarse en una cabaña de montaña, encender la chimenea y disfrutar de la tranquilidad. Aunque es el más lejano de la lista —un poco más de 2 horas desde la CDMX—, la experiencia vale totalmente la pena.
¿Cuál de estos pueblos poco conocidos te llamó más la atención?