Encontrar tortugas es un espectáculo marítimo al que pocos podemos apreciar; por suerte, en México se cuentan con muchas costas que suelen recibir su llegada. En Quintana Roo hay playas donde te será posible poder ver su impactante llegada.

Es así que consultamos con la IA para saber cuáles son las costas donde puedes observar el impactante avistamiento de los animales marinos. Así que toma nota al respecto para que puedas planear tus próximas vacaciones.

¿Cuáles son los mejores lugares para ver tortugas en México?

Al consultar con la IA de Gemini sobre cuáles son las 2 playas de Quintana Roo para encontrar tortugas, la herramienta digital en automático nos proporcionó dos propuestas infalibles, detallando que son ubicaciones donde con frecuencia podemos ver a los ejemplares marinos:

Akumal: Una playa idónea para ver a las tortugas. Se recomienda ir entre mayo y septiembre, temporada en la que llegan los ejemplares para poder desovar.

Xcacel: Un área natural protegida estatal, considerada el santuario de la tortuga; se recomienda acudir de abril a noviembre o hasta diciembre.

Son paisajes únicos de gran belleza natural, lugares donde podrás ver la presencia de los ejemplares marinos y disfrutar del clima cálido en sus costas impactantes. Al visitar los lugares, sigue las indicaciones de las autoridades, para poder presenciar la llegada del animal sin poner en riesgo su integridad.

¿Cuándo es la temporada para liberar tortugas?

Aunque muchos quieren encontrar tortugas, hay otros usuarios que desean poder liberar a las crías al momento de salir del cascarón, para poder ver cómo llegan a la costa para seguir su largo viaje.

Todo va a depender de la zona y la temporada en que llegan; usualmente, el periodo de incubación tiene una duración de 6 a 8 semanas, por lo que deberemos hacer el conteo, pero usualmente suele ser entre agosto y diciembre. Con las recomendaciones de la IA sobre las playas de Quintana Roo para ver tortugas, planea tus siguientes vacaciones para ir al destino.