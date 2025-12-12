inklusion logo Sitio accesible
Las 2 playas de Quintana Roo donde más es probable que te salgan cocodrilos, según la IA

Conoce cuáles son estas playas, por qué representan mayor riesgo y qué precauciones debes tomar antes de visitarlas por la presencia de cocodrilos.

Viajes

Escrito por: Ana André | DR

Quintana Roo es famoso por sus playas turquesa, pero algunas zonas costeras tienen condiciones naturales que aumentan la posibilidad de encontrarse con cocodrilos, especialmente aquellas ubicadas cerca de manglares y lagunas. De acuerdo a una inteligencia artificial (IA), existen dos playas donde este riesgo es mayor y donde las autoridades suelen emitir advertencias. Aquí te contamos cuáles son, por qué ocurre y qué debes saber antes de visitarlas para mantenerte seguro.

Aunque estos animales no suelen aparecer en plena playa abierta del mar Caribe, sí pueden llegar a zonas costeras muy cercanas a manglares o laguna, especialmente cuando hay desbordamientos, lluvias fuertes o pérdida de hábitat. Sin embargo, según la herramienta digital ChatGPT, actualmente hay dos zonas donde es más probable que aparezcan:

  • Playa Delfines: está frente a la Laguna Nichupté, un gran sistema lagunar donde vive una población estable de cocodrilos de pantano. En temporadas de lluvia o mareas altas, algunos han llegado a la orilla y zonas de arena.
  • Playa Langosta: también colinda directamente con el sistema lagunar Nichupté. Es una de las playas donde más se han reportado cocodrilos cerca de muelles, zonas tranquilas y áreas bajas; hay señalización permanente y la cercanía entre agua dulce y salada facilita que crucen.
Estos son los tipos de cocodrilo que puedes encontrar en las playas de México

En el país habitan 3 de las 23 especies de cocodrilos que hay en el mundo y de las que te pueden salir en algunas de las playas antes mencionadas de la República. Asimismo, desde el portal del Gobierno de México dieron a conocer que solo viven el de pantano, de río y el caimán.

Las 3 especies de cocodrilos se vieron amenazadas durante 1970 debido a la cacería para comerciar sus pieles, con las que se hacían botas vaqueras, bolsos, billeteras y cinturones. Sin embargo, ello quedó atrás al estar protegidos y estas son sus características:

  • Cocodrilo de pantano: llega a medir entre 3 y 3.5 metros y se encuentran en Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. En los últimos años, ha sido visto en San Luis Potosí.
  • Cocodrilo de río: llega a medir hasta 4 metros de largo, aunque existen registros de algunos que alcanzan los 7.5 m. Esta especie se localiza en Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Nayarit, Yucatán y Sinaloa.
  • Caimán: es la menos conocida en el país y su promedio de largura es de 2.5 metros. En México se encuentra disperso en los arroyos, pantanos y ríos de Chiapas y Oaxaca.
