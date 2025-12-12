Las 2 playas de Quintana Roo donde más es probable que te salgan cocodrilos, según la IA

Quintana Roo es famoso por sus playas turquesa, pero algunas zonas costeras tienen condiciones naturales que aumentan la posibilidad de encontrarse con cocodrilos, especialmente aquellas ubicadas cerca de manglares y lagunas. De acuerdo a una inteligencia artificial (IA), existen dos playas donde este riesgo es mayor y donde las autoridades suelen emitir advertencias. Aquí te contamos cuáles son, por qué ocurre y qué debes saber antes de visitarlas para mantenerte seguro.

Aunque estos animales no suelen aparecer en plena playa abierta del mar Caribe, sí pueden llegar a zonas costeras muy cercanas a manglares o laguna, especialmente cuando hay desbordamientos, lluvias fuertes o pérdida de hábitat. Sin embargo, según la herramienta digital ChatGPT, actualmente hay dos zonas donde es más probable que aparezcan:



Playa Delfines: está frente a la Laguna Nichupté, un gran sistema lagunar donde vive una población estable de cocodrilos de pantano. En temporadas de lluvia o mareas altas, algunos han llegado a la orilla y zonas de arena.

Playa Langosta: también colinda directamente con el sistema lagunar Nichupté. Es una de las playas donde más se han reportado cocodrilos cerca de muelles, zonas tranquilas y áreas bajas; hay señalización permanente y la cercanía entre agua dulce y salada facilita que crucen.

Estos son los tipos de cocodrilo que puedes encontrar en las playas de México

En el país habitan 3 de las 23 especies de cocodrilos que hay en el mundo y de las que te pueden salir en algunas de las playas antes mencionadas de la República. Asimismo, desde el portal del Gobierno de México dieron a conocer que solo viven el de pantano, de río y el caimán.

Las 3 especies de cocodrilos se vieron amenazadas durante 1970 debido a la cacería para comerciar sus pieles, con las que se hacían botas vaqueras, bolsos, billeteras y cinturones. Sin embargo, ello quedó atrás al estar protegidos y estas son sus características:

