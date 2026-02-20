El hermoso pueblo que está a un lado de San Miguel de Allende y muy pocos conocen

El pueblo de San Miguel de Allende es muy hermoso, pero cerca de él hay otro que pocos conocen, aunque es igual de atractivo y hay un montón de cosas que hacer .

Se trata de Atotonilco, Guanajuato. Según un análisis de la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT, es una pequeña comunidad que forma parte del mismo municipio, pero suele pasarse por alto por los turistas y viajeros que van a San Miguel de Allende.

Atotonilco, Guanajuato, tiene un santuario viejísimo.|(ESEPCIAL/Google Maps)

¿Por qué Atotonilco, Guanajuato, vale la pena visitarlo?

En Atotonilco, Guanajuato, hay varios santuarios, templos y casas antiguas creadas en el siglo XVIII, uno de ellos dedicado a Jesús Nazareno. De acuerdo con México Desconocido, se construyó en 1746 y actualmente se mantiene en perfectas condiciones, con murales dentro de él con estilo barroco.

Una foto del interior de una parroquía en Atotonilco, Guanajuato.|(Especial/Google Maps)

Si lo visitas, puedes recorrer sus calles tranquilamente, sin prisa y con la intención de empaparte de las tradiciones locales, a diferencia de la gran cantidad de personas que hay en San Miguel de Allende o en Guanajuato.

¿Cómo es el clima de Atotonilco, Guanajuato?

El clima de Atotonilco, Guanajuato, varía dependiendo de la estación del año en la que se visite. Normalmente, es templado y seco la mayor parte del año, con noches frescas y días cálidos; en invierno baja mucho más la temperatura, mientras que en la temporada de lluvias se presentan moderadas con tardes frescas. La temperatura promedio es de 5 °C a 30 °C, según el pronóstico.

Cómo llegar a Atotonilco, Guanajuato, desde San Miguel de Allende

Si visitas el Pueblo Mágico de San Miguel de Allende y te sobra tiempo, puedes visitar Atotonilco, pues está solo a 14 kilómetros, unos 20 minutos en auto. Para llegar, solo debes salir del poblado por Dolores Hidalgo, que te llevará directamente hacia la calle principal en Santuario de Atotonilco.

Qué otros Pueblos Mágicos tiene Guanajuato

Ahora bien, si quieres hacer un road trip de un fin de semana, también puedes visitar otros Pueblos Mágicos de Guanajuato, como:

Dolores Hidalgo,

Mineral de Pozos,

Jalpa de Cánovas,

Salvatierra,

Yuriria

Comonfort

Además, recuerda que San Miguel de Allende y Guanajuato son Patrimonio Cultural de la Humanidad nombrado por la UNESCO, así que no puedes perderte la oportunidad de conocerlos por nada del mundo.