El pueblo de Campeche que casi nadie conoce y es alucinantemente hermoso: pocos saben de su existencia.

México tiene muchísimos destinos increíbles y varios de ellos no figuran en los mapas más populares. Más allá de las playas famosas y las ciudades históricas, hay rincones que enamoran por su esencia. Campeche es uno de esos lugares: tranquilo, lleno de historia y perfecto para bajar revoluciones y descubrir tradiciones que siguen intactas, lejos del turismo intenso. En medio de ese clima aparece Bécal, un pueblo chico pero con mucha personalidad.

Su encanto sencillo se combina con una particularidad que lo hace único: allí se elaboran los famosos sombreros de jipi japa. Esta artesanía, tan original como tradicional, no es solo un producto, sino parte del día a día de sus habitantes y del orgullo de quienes viven en la comunidad. Por su parte, recorrer este sitio es cruzarse con talleres, puestos y artesanos que trabajan a la vista de todos. Los sombreros hechos a mano se llevan todas las miradas, pero la experiencia no pasa solo por comprar uno. Lo más lindo es escuchar las historias, ver el proceso y entender el valor que tiene este oficio que se transmite desde hace generaciones.

Bécal, pueblo de Campeche, un lugar hermoso y con mucha personalidad.|Fuente: Casa de la Cultura, Calkini - Página Oficial.

Ubicado a unas dos horas y media de la ciudad de Campeche, Bécal forma parte del municipio de Calkiní y está sobre el camino que une Campeche con Yucatán. Visit México afirma que uno de sus mayores atractivos son las cuevas donde trabajan los artesanos, espacios frescos y curiosos. Por ende, visitarlas no es una actividad más sino que permite conocer cada etapa de la elaboración y llevarse un recuerdo que tiene mucho más que ver con la experiencia que con el objeto en sí.

¿Qué se puede visitar en este pueblo de Campeche?

Bécal demuestra que su atractivo va mucho más allá de las compras y los productos tradicionales. El pueblo ofrece espacios ideales para reunirse y compartir, como la Plaza del Progreso, inaugurada en 1968. Este lugar, fácilmente reconocible por su diseño central, funciona como punto de encuentro para eventos culturales, festejos y actividades recreativas que reflejan el ritmo cotidiano y el espíritu comunitario de la localidad.

La Iglesia de la Natividad es una joya arquitectónica y una parada obligada para quienes visitan Bécal, en el corazón de Campeche.|Fuente: Casa de la Cultura, Calkiní - Página Oficial

Según señala la Casa de la Cultura de Calkiní, la identidad de Bécal se fue formando a lo largo de varios siglos y tiene raíces muy antiguas. Muchas de sus prácticas y costumbres provienen de tiempos prehispánicos y se consolidaron con mayor fuerza durante el siglo XIX, cuando la actividad local comenzó a desarrollarse con más intensidad. Ese recorrido histórico todavía puede percibirse en distintos aspectos de la vida del pueblo.

Otro sitio que merece una visita es la Iglesia de la Natividad, un edificio que destaca a simple vista dentro del paisaje. Su construcción se inició en el siglo XVI y fue finalizada tiempo después, atravesando distintas transformaciones. Las torres, visibles desde lejos, la convirtieron en un referente del Camino Real y en una pieza clave del patrimonio histórico y cultural de Bécal.