El pueblo del Estado de México que nadie sabía que es tan hermoso: tiene unas hermosas cascadas y pocos la conocen

El Estado de México esconde un pueblo que pocos sabían que era tan hermoso : incluso tiene cascadas y muy pocos las conocen. Te hablamos de Aculco de Espinoza.

Este poblado, ubicado en el extremo noreste del estado, rumbo a Querétaro, se incorporó al programa Pueblos Mágicos en 2015, y no es para menos, pues tiene todo para unas vacaciones de ensueño.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno del Estado de México, uno de los lugares imperdibles de este destino es la cascada La Concepción.

En Aculco puedes caminar por sus calles y visitar varias parroquias y conventos.|ESPECIAL/México Desconcido

¿Cómo llegar a las cascadas La Concepción de Aculco?

La cascada La Concepción se encuentra a las afueras del pueblo de Aculco de Espinoza, a unos 20 minutos en automóvil. Según la Sectur, el entorno es un valle semidesértico rodeado de naturaleza, dentro de un cañón de aproximadamente 25 metros de altura. Muchos visitantes acuden para practicar rapel, hacer senderismo y, por supuesto, disfrutar del paisaje y de la caída de agua.

El Pueblo Mágico de Aculco está rumbo a Querétaro.|(ESPECIAL/GOOGLE MAPS)

Además de La Concepción, también está la cascada Tixhiñú, aunque es más pequeña y menos visitada.

¿Qué hacer en Aculco, además de ir a las cascadas?

Apreciar la naturaleza es una experiencia única, pero no es lo único que se puede hacer en Aculco. De acuerdo con México Desconocido, recorrer sus calles empedradas, visitar la plaza central y probar platillos tradicionales es solo el inicio de la aventura. La Sectur recomienda no dejar de lado los siguientes puntos:

Visitar la Parroquia y Ex Convento de San Jerónimo.

Caminar por la calle Pomoca, una de las más bonitas del poblado, que conduce al Santuario del Señor Nethé.

Conocer la Hacienda La Cofradía, un recinto construido en el siglo XVIII.

¿Cuántos Pueblos Mágicos tiene el Estado de México?

Aculco no es el único Pueblo Mágico del Estado de México que destaca por su encanto. La Sectur promueve un total de 12 destinos, convirtiéndolo en uno de los estados con más rincones por descubrir, al igual que Jalisco. Aquí te los enlistamos: