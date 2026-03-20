Hidalgo tiene varios lugares que son dignos de visitar por lo menos una vez en la vida, pero hay un pueblo que destaca porque tiene los hoteles más baratos. Debido a ello, casi todos los turistas lo eligen para ir en fin de semana. Además, se encuentra muy cerca de grandes ciudades, por lo que es ideal para darse una escapada express. Esta es la región de México que es casi imposible recorrer en coche, pero ideal para caminar.

Real del Monte o Mineral del Monte es un Pueblo Mágico que tiene bastantes hoteles y posadas económicas, lo que le da un plus a la región. En la zona hay lugares para descansar desde poco más de 700 pesos hasta los 2 mil, dependiendo la zona o las estrellas del establecimiento. Este es el lugar de México donde es más probable que escuches los lamentos de La Llorona a las 3 de la madrugada.

El pueblo de Hidalgo que tiene los hoteles más baratos y casi todos eligen para ir en fin de semana|México Desconocido

Los imperdibles de Real de Monte para hacer durante un fin de semana

Este Pueblo Mágico tiene aires ingleses, pues tiene un pasado minero, por lo que en diferentes épocas lo habitaron personas oriundas de Inglaterra, España y Estados Unidos. Uno de los imperdibles en Real de Monte es visitar las tumbas de su panteón, donde reposan los restos de los mineros.

Otra de las actividades que puedes hacer durante un fin de semana es recorrer el museo de la Mina de la Dificultad y sus diferentes minas, como lo es la de Acosta, donde podrás apreciar la bodega, socavón, cuarto de máquinas y el cuarto de quien fuera el intendente.

En el pueblo se respira aire a olor a pastes, que es el platillo principal de la zona. Este tipo de empanada horneada viene de los ingleses, pero los mexicanos adoptaron una nueva receta, que consta de relleno de papa con carne, perejil y pimienta negra.

Su gastronomía es muy vasta, pues también se pueden degustar enchiladas mineras, que se sirven caldosas. Mientras que de postres puedes deleitarte con pan de pulque y de nata, cocoles y tamales dulces.

Mineral del Monte se ubica a menos de 30 minutos de la capital de Hidalgo y a menos de 2 horas de la CDMX. Mientras que del Estado de México está a casi 3 horas de distancia en coche