El pueblo de México donde es más probable que te salga La Llorona a las 3 am

La leyenda de La Llorona es una de las más clásicas que le cuentan a todo niño para asustarlo. Hay algunas variaciones de ella en diferentes países de Latinoamérica, pero en México existe un pueblo donde es más probable escucharla a eso de las 3 am. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta de este lugar tan místico. Conoce la región del país que es casi imposible recorrer en coche, pero ideal para caminar.

De acuerdo con la IA, Xochimilco es el pueblo donde es más probable que te salga La Llorona por la madrugada, ya que algunos trajineros cuentan que en varias ocasiones han escuchado lamentos de mujer entre los canales. Conoce el lugar que es difícil de acceder, pero ideal para hacer fotos y subirlas a Instagram.

Xochimilco es el pueblo donde es más probabe escuchar los lamentos de La Llorona.|México Desconocido

La leyenda en este pueblo se refuerza con la representación de La Llorona en Xochimilco, una puesta en escena que se realiza cada año. Además, hay una película animada mexicana que le atribuye a este lugar el origen de la mujer que por las madrugadas lanza lamentos que asustan hasta al más valiente.

¿Qué hacer en Xochimilco?

En cambio, si no eres tan creyente de los temas paranormales o quieres ir a Xochimilco para comprobarlo en carne propia, este lugar es ideal para pasar un fin de semana en compañía de la familia, los amigos o la pareja, pues hay mucho por hacer.

Una de las principales atracciones turísticas de Xochimilco es su recorrido en trajineras por los canales prehispánicos rodeado de vegetación y escuchando música en vivo. Pero ahí no termina todo, ya que, según el portal México Desconocido, también se pueden realizar otras actividades como: Explorar la Isla de las Muñecas



Descubrir las chinampas y su agricultura ancestral

Remar por los canales en kayak

Recorrer el mercado de plantas y flores

Caminar por el centro histórico

Disfrutar de un día en el Bosque de Nativitas.

Xochimilco es un gran lugar para visitar y el escaparate para las personas que viven en el centro del país, debido a su cercanía con la capital, pues de la CDMX al pueblo se hace poco menos de una hora de distancia, aunque los tiempos pueden variar por el tráfico.