El Pueblo Mágico de México que es casi imposible recorrer en coche, pero ideal para caminar

En México hay un Pueblo Mágico en el que podrás sumergirte en el pasado, pues la región quedó atrapada en el pasado, a tal grado que es casi imposible recorrerla en coche, aunque es ideal para caminar durante un fin de semana. Lo anterior, ya que hay lugares que así lo requieren, para poder apreciar sus alrededores, así como por sus estrechas y pronunciadas calles.

Real de Catorce, en San Luis Potosí, es ideal para recorrer caminando, ya que hay lugares que así lo requieren, como lo es el Túnel de Ogarrio de 2,300 metros, único en el país. Si bien se puede hacer en auto, hay detalles que pasan inadvertidos, como la capilla que está en el lugar, según un artículo de México Desconocido.

Real de Catorce es ideal para recorrer caminando, en caballo o en autos 4x4.|Gob MX

El Pueblo Mágico se puede recorrer a pie, montando a caballo o en un Willy, un vehículo 4x4 que es ideal para atravesar cualquier tipo de camino, hasta el más complicado, si es que no quieres evitar la fatiga.

¿Qué hacer en Real de Catorce?

Este lugar fue muy afamado en 1700, pues fueron los años en los que vivió su mayor esplendor gracias a la extracción de plata de sus minas. Pero conforme pasó el tiempo, se quedó atrapado en el tiempo, hasta que en 2001 se incorporó al programa Pueblos Mágicos y volvió a despuntar al tener miles de visitantes al año.

Los imperdibles en el Pueblo Mágico son recorrer sus edificios más representativos, mientras caminas por sus calles empedradas, tal como lo hacían los mineros años atrás.



Antigua Casa de la Moneda

Parroquia de la Purísima Concepción

Plaza de Toros

Palenque de gallos

Túnel de Ogarrio

Hacer un safari por las montañas en un willy.

Real de Catorce es buena opción para visitar, ya que tiene en promedio un clima de 14 °C. Aunque es preciso mencionar que se encuentra lejos de la capital de San Luis Potosí, a más de 3 horas, casi la misma distancia que se hace de Zacatecas a este lugar tan místico.