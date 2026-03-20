El pueblo de México que tiene aguas termales y es hermoso para vacacionar en primavera-verano

En México existe un pueblo que es hermoso para vacacionar durante la temporada primavera-verano, ya que tiene aguas termales. Por si fuera poco, en el lugar hay uno de los géiseres más impresionantes, no solo del país, sino de toda Latinoamérica. Este es el lugar del suelo azteca que es casi imposible recorrer en coche, pero ideal para caminar.

Tecozautla, Hidalgo, es un poblado ubicado en el semidesierto del estado que destaca por sus numerosos balnearios de aguas cálidas, lo que atrae a miles de turistas cada fin de semana. De acuerdo con el portal México Desconocido, en este lugar hay un géiser natural con propiedades curativas que emana en medio de los cerros. Este es el pueblo del país donde es más probable escuchar a La Llorona a las 3 de la madrugada.

Tecozautla destaca por sus vastos balnearios de aguas termales.|Gob MX

Además, en el pueblo hay balnearios con aguas que poseen minerales y una temperatura de 38 grados. En la zona también destaca un manantial que fue premiado en París, Francia, gracias a la limpieza y pureza del líquido vital.

Los atractivos y la gastronomía de Tecozautla

Tecozautla no solo te invita a sus aguas termales, pues el pueblo también atrae a los turistas debido a su gran historia y arquitectura, ya que cerca de la zona habitaron antiguas culturas que dejaron algunos vestigios arqueológicos. Asimismo, puedes visitar el convento franciscano y las antiguas casas abovedadas de la época virreinal.

La gastronomía de este municipio de Hidalgo no se queda atrás, ya que se pueden degustar deliciosos platillos, como lo son mole rojo o verde de pollo o guajolote. Es en la temporada de lluvia cuando los visitantes pueden degustar escamoles, xhamules (gusanos de mezquite), gusanos de maguey, verdolagas y quelites.

Otro de los imperdibles en este pueblo son sus nieves de garambullo (pequeño fruto púrpura) y de nopal con queso en la plaza principal, mientras disfrutas del paisaje que te regala Tecozautla, que se ubica a poco más de 2 horas de distancia, mientras que de la capital queretense a una 1 hora y media.