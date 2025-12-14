El Pueblo de Puebla que es menos peligroso y puedes visitar hasta en la madrugada, según la IA

Si estás buscando un lugar en Puebla donde puedas pasear con mayor tranquilidad, incluso de madrugada, la inteligencia artificial (IA) señala a un pueblo que destaca por su ambiente seguro y su constante movimiento turístico. Aquí te contamos cuál es y por qué sobresale frente a otros del estado.

Entre calles iluminadas, vigilancia activa y opciones para disfrutar tanto de día como de noche, Cholula se ha convertido en una de las alternativas preferidas para quienes desean explorar sin preocuparse de más, de acuerdo a la herramienta digital Chat GPT.

¿Por qué Cholula es una opción ideal?

Cholula es considerado uno de los Pueblos Mágicos "más bellos y seguros" de Puebla.

Su centro histórico, con su mezcla colonial y prehispánica (arquitectura, iglesias, su famosa pirámide), atrae muchos turistas, eso suele traducirse en calles animadas, mayor vigilancia y movimiento , lo que mejora la sensación de seguridad.

, lo que mejora la sensación de seguridad. Es relativamente cercano a la capital, lo que facilita llegar y salir sin complicaciones excesivas.

Así es la hermosa arquitectura de Cholula, Puebla.|(ESPECIAL/Gobierno de México)

De acuerdo al portal de la Secretaría de Turismo, hay algunas consideraciones que debes tener en cuenta si visitas este sitio durante la noche, ya que, como en cualquier destino, conviene mantenerse en zonas iluminadas, concurridas, evitar calles solitarias y no descuidar pertenencias.

Además, las autoridades mencionan que, en temporada alta o en eventos populares, puede haber aglomeraciones, lo que eleva la necesidad de ser precavido.

Cholula, Pueblo Mágico de Puebla, combina historia, sabor y energía en un destino lleno de magia y tradición.|Fuente: Canva

¿Qué atractivos no debes dejar de visitar en Cholula?

Desde el sitio web turístico México Desconocido, compartieron algunos de los atractivos clave que no puedes perderte de conocer en el estado de Puebla, entre las que mencionaron:



Capilla Real

Complejo Cultural Cholula

Container City

Ex-convento de San Gabriel

Jardín Etnobotánico

Mercado Cosme del Razo

Museo Regional de Cholula

Museo de Talavera Alarca

Parroquia de San Pedro

Pirámide de Cholula

San Francisco Acatepec

Santa María Tonantzintla

Plaza de la Concordia - Los Portales

Santuario de la Virgen de los Remedios.

Esta es la mejor época del año para visitar Cholula

La mejor época recomendada es de marzo a mayo, ya que el clima es templado y agradable, hay menos lluvias y es temporada ideal para recorrer la Gran Pirámide, iglesias y miradores sin tanto frío ni calor extremo.

También es muy buena opción ir durante octubre y noviembre: el clima es fresco y suele haber cielos despejados. Asimismo, se celebran fiestas tradicionales y la ciudad tiene un ambiente cultural muy atractivo (incluyendo Día de Muertos).

Lo que debes evitar es de junio a septiembre debido a que es temporada de lluvias en la región. Aunque se puede visitar sin problema, las tardes suelen ser lluviosas y puede complicar recorridos al aire libre.