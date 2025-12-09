Este es el Pueblo Mágico de Puebla con más tráfico vehicular durante el invierno, según la IA

El invierno no solo trae bajas temperaturas a Puebla, también incrementa el movimiento en sus destinos turísticos. Según el análisis de la inteligencia artificial (IA), existe un Pueblo Mágico que destaca por concentrar el mayor tráfico vehicular durante esta temporada, convirtiéndose en el punto más concurrido para quienes buscan paisajes, tradición y actividades decembrinas.

De acuerdo a la herramienta digital Chat GPT, Cholula suele registrar más movimientos de autos en el invierno por varias razones clave, entre las que mencionó:



Alta afluencia turística en temporada decembrina: es uno de los Pueblos Mágicos más visitados de Puebla. Especialmente en diciembre y enero, aumenta el turismo por vacaciones, festividades religiosas y celebraciones locales.

Cercanía con Puebla capital: al estar prácticamente conurbada con la ciudad de Puebla, recibe un flujo constante de autos de visitantes locales y foráneos que aprovechan la temporada para realizar paseos cortos.

Eventos culturales y religiosos: durante el invierno se realizan ferias, actividades navideñas, celebraciones en la zona arqueológica y eventos en torno a la iglesia de los Remedios, lo que incrementa la movilidad.

Puebla tiene 12 Pueblos Mágicos. |(ESPECIAL/SECTUR)

Más tráfico por la zona universitaria: la presencia de universidades y centros educativos cercanos mantiene activa la circulación, incluso en meses de vacaciones por trabajos administrativos, cursos, estudiantes que permanecen, etc.

Calles estrechas y centros históricos concurridos: tiene un trazo urbano colonial que no está diseñado para altos volúmenes de autos. Durante el invierno, el incremento de visitantes genera embotellamientos en accesos, zonas arqueológicas y el Zócalo.

Punto estratégico de conexión: las vías que cruzan Cholula conectan distintos municipios del área metropolitana, por lo que el tránsito aumenta no solo por turistas, sino por vehículos que usan la ruta como paso.

Esto puedes hacer en Cholula durante la temporada invernal

Según el portal turístico México Desconocido, existen muchas actividades que puedes realizar en Cholula en temporada invernal, entre las que recomendaron no perderse:

