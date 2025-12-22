El pueblo de Tamaulipas que casi nadie conoce y es inexplicablemente hermoso: tiene paisajes de otro mundo

México es un país lleno de lugares por descubrir y tiene numerosos destinos que son perfectos para todo tipo de visitantes. Específicamente para los que están en búsqueda de un oasis natural, con calles repletas de historia y muchas cosas por hacer, hay un Pueblo Mágico en Tamaulipas que lo tiene todo para un viaje inolvidable.

Se trata de Tula, un tesoro al norte del país que, aunque es poco conocido, cuenta con grandes atractivos que lo hicieron merecedor del título como Pueblo Mágico. Colinda con la Sierra Madre Oriental, lo que indiscutiblemente aumenta su riqueza cultural e histórica, por lo que es perfecto para unas vacaciones entretenidas y en completa tranquilidad.

Tula es uno de los dos lugares nombrados como Pueblo Mágico en Tamaulipas|Destinos México

Así es Tula, el precioso pueblito en Tamaulipas que merece ser visitado al menos una vez

Contrario a la "mala fama" que se le ha hecho a este estado fronterizo por cuestiones de inseguridad, es un estado que resguarda incontables maravillas turísticas a las que vale la pena darles una oportunidad. Es el caso de Tula, uno de los únicos dos Pueblos Mágicos en Tamaulipas.

Aquí es posible encontrar la Biosfera El Cielo, una de las reservas naturales más importantes de todo el país. Además, tiene un clima muy agradable durante casi todo el año, lo que invita a dar paseos en sus calles empedradas y a disfrutar de las edificaciones que han sobrevivido al paso de los años, aspectos que al conjugarse crean postales increíbles que hasta parecen de fantasía.

El pueblo de Tula en Tamaulipas tiene una de las bosferas más importantes de todo México|Gobierno del Estado de Tamaulipas

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, la fundación de Tula, Tamaulipas, data del año 1617, cuando habría sido asentada por el fraile Juan Bautista de Mollinedo (muy similar con lo que ocurrió con distintas regiones de Hidalgo , por ejemplo).

¿Cuáles son los atractivos principales de Tula? Todo sobre este Pueblo Mágico de Tamaulipas

Para disfrutar al máximo de la visita a este maravilloso destino al norte de México, es fundamental hacer un itinerario donde se incluyan aquellas actividades catalogadas como imprescindibles. Así que si es tu primera vez conociendo el Pueblo Mágico de Tula en Tamaulipas, estos son los atractivos que no te puedes perder, según las recomendaciones de México Desconocido de la SECTUR.

Este tesoro oculto en Tamaulipas tiene comida deliciosa y hermosos paisajes|Secretaría de Turismo, Instagram. @biosferaelcielo

- Ir a la Biosfera El Cielo. Este lugar resguarda una gran variedad de flora y fauna. Por su importancia en la preservación de las especies, tiene el título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hay visitas guiadas para recorrer la zona de forma segura.

- Comer unas buenas enchiladas. El platillo más famoso de este destino turístico en Tamaulipas son las enchiladas tultecas, preparadas con masa de maíz condimentada con chile cascabel; se sirven con relleno de papa, zanahorias y chorizo, acompañadas de cebolla queso, lechuga y aguacate.

- Recorrer los mercaditos tradicionales. Luego de un día visitando las calles del Pueblo Mágico de Tula, un buen plan es conocer los mercados donde artesanos locales venden productos de todo tipo. Para llevarte el mejor recuerdo de tu visita, las cueras tamaulipecas son la perfecta combinación de historia y cultura.