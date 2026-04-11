El pueblo que tiene la feria más longeva de México y se realiza en primavera: NO es la de San Marcos de Aguascalientes

La feria más longeva de México no es la de San Marcos de Aguascalientes, ya que en Zacatecas hay un Pueblo Mágico que inició a celebrar su festividad más importante unos cuantos años más atrás que la de San Marcos, aunque es esta la que destaca a nivel nacional por la cantidad de gente que reúne y calidad de artistas que anualmente contrata para su evento. Este es el lugar del país donde puedes tomar alcohol en la calle durante 24 horas sin que te arresten.

Jerez de García Salinas es el Pueblo Mágico que tiene como principal festividad la Feria de Primavera, la cual inicia cada año durante Semana Santa. Esta celebración se llevó por primera vez en 1825, por lo que en este 2026 cumplió 201 años de historia. Conoce el poblado perfecto para escapar del bullicio de la CDMX: está rodeado de bosques y montañas.

Feria de Primavera Jerez es más longeva que la Feria Nacional de San Marcos.|Feria de Primavera Jerez

Mientras que la Feria Nacional de San Marcos fue aprobada en noviembre de 1827 por la legislatura zacatecana, a la cual pertenecía el Ayuntamiento de Aguascalientes. Fue así que a partir de 1828 se comenzó a celebrar una de las festividades más importantes del país y que este 2026 cumplirá 198 años; es decir, 3 años menos que la de Jerez, según un artículo del portal del gobierno hidrocálido.

El origen de la Feria de Primavera Jerez, la más longeva de México

De acuerdo con un artículo del Sol de Zacatecas, la Feria de Primavera comenzó como una celebración a la Virgen de la Soledad y a San Ildefonso. Fue el 17 de enero de 1824 que el Ayuntamiento de Jerez envió una solicitud al Congreso del Estado para realizar esta festividad, la cual fue aprobada hasta finales de ese año.

La primera edición de la feria se realizó del 3 de enero al 3 de febrero de 1825. A lo largo del tiempo, la máxima fiesta de los jerezanos ha tenido grandes cambios, como lo fue a principios del siglo XX, cuando dejó de ser una celebración con tintes religiosos.

Cabe destacar que el 27 de febrero de 2013 el Congreso del Estado declaró a la Feria de Primavera Jerez como Patrimonio Cultural Inmaterial de Zacatecas, mérito que realza aún más esta festividad que es la más longeva de la entidad y que la de San Marcos de Aguascalientes.

Jerez se ubica a menos de una hora de distancia de Zacatecas capital, por lo que es un lugar ideal para pasar un fin de semana con amigos, familia o pareja. Tiene una de las mejores gastronomías del país, pero sobre todo sus festividades, las cuales se celebran durante Semana Santa y reúnen a miles de turistas.