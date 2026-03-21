El Pueblo Mágico de México donde puedes consumir alcohol en la calle durante 24 horas sin que te arresten

México tiene un Pueblo Mágico que es considerado uno de los más alegres al tener una de las más grandes fiestas de todo el país, ya que en este lugar se puede consumir alcohol en la calle durante 24 horas sin que te arresten, día donde miles de turistas se reúnen en las principales calles para celebrar. Conoce por qué este municipio de Zacatecas es ideal para casarte.

Jerez, Zacatecas, es el pueblo donde se puede consumir alcohol todo el Sábado de Gloria, pues es una de sus más grandes festividades y el día en el que arranca su tradicional Feria de Primavera, de las más longevas de todo México al tener 200 años de historia. Conoce el lugar más colonial de este estado, que es precioso para visitar, según la IA.

En Jerez se celebra el Sábado de Gloria, donde se puede tomar durante un día en la vía pública.|@ZacatecasSectur

El Sábado de Gloria arranca con una cabalgata por las principales calles del pueblo, para después dar paso a la quema de Judas, una tradición mexicana milenaria. Ello da inicio a una de las borracheras más grandes del país, pues en el centro se reúnen miles de personas para tomar bebidas alcohólicas hasta la madrugada.

Los imperdibles de Jerez, pueblo donde se puede tomar sin ser arrestado

Jerez de García Salinas no es solo fiesta, pues es uno de los pueblos más coloniales de Zacatecas y el destino al que se tiene que llegar si se visita este estado. Es el lugar donde nació Ramón López Velarde, considerado el “Poeta Nacional”. Incluso, la casa donde creció ahora es un museo.

La arquitectura del municipio es mágica, pues hay edificios hermosos, como lo son la Parroquia de la Inmaculada Concepción, el Santuario de la Virgen de La Soledad, el Teatro Hinojosa y el Edificio de la Torre, por mencionar algunos.

Mientras que su gastronomía es de las más ricas de Zacatecas, pues es el lugar donde nació la llamada tostada jerezana, que a lo largo de los años se ha modificado la receta al agregarle encurtidos y carnitas de puerco. Además de los famosos burros de birria que han traspasado fronteras y sus raspanieves, para refrescarse durante la temporada de primavera-verano.