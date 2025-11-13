Esta es la playa de México donde es más probable que te salga un tiburón, según la IA

La temporada invernal es querida por muchos y odiada por otros, por lo que optan lugares más cálidos para vacacionar durante las fiestas decembrinas y la playa es la mejor opción. Sin embargo, hay una en México donde es más probable que salga un tiburón y esa es la llamada Quieta, ubicada en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, donde también se encuentra la Nochebuena más grande del mundo.

La Playa Quieta es el lugar que eligió la IA, ya que recientemente este lugar fue el escenario de un ataque de tiburón, que resultó en la muerte de una persona canadiense de la tercera edad en diciembre de 2023. Cabe resaltar que ello no implica que sea una zona de alto riesgo, ya que en este caso hubo varios factores que influyeron. Conoce cuál es la playa más barata para realizar una boda.

Unsplash En Playa Quieta de Ixtapa Zihuatanejo es probable que aparezca un tiburón

Es preciso mencionar que en las playas de Guerrero han ocurrido 12 ataques de tiburones desde 1907, colocándose en el primer estado de México con estas incidencias. Le siguen Veracruz con 9, Quintana Roo con 8, Baja California con 4 y Baja California Sur con 2.

¿Qué hacer en la playa de México donde es probable que te salga un tiburón?

Playa Quieta se ubica en Ixtapa Zihuatanejo, un gran lugar que ofrece uno de los mejores atardeceres de México y otras actividades que se puede disfrutar en familia, amigos o pareja, puesto que el lugar no solo destaca por la aparición de tiburones, sino por el entorno que la envuelve.

De acuerdo con el portal de Ixtapa Zihuatanejo, en el lugar se pueden observar avistamiento de ballenas jorobadas y atardeceres emblemáticos, así como disfrutar del tianguis orgánico y de la zona arqueológica Soledad de Maciel. Mientras que de actividades:

