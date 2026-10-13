Joven de 25 años dejó un empleo de 200.000 dólares en Microsoft para apostar por su propio negocio de inteligencia artificial

Junead Khan tenía un empleo en Microsoft con un salario anual superior a los 200 mil dólares, equivalentes a unos 3.6 millones de pesos mexicanos. Sin embargo, a sus 25 años decidió dejar esa oportunidad laboral para desarrollar su propia startup de inteligencia artificial (IA), una apuesta que le permitió convertir una inquietud personal en un proyecto de emprendimiento .

De acuerdo con su testimonio para Business Insider, Khan comenzó a trabajar en Microsoft después de graduarse de la universidad, en 2023. Aunque la experiencia le permitió conocer más sobre el sector tecnológico, quería seguir aprendiendo y explorar las posibilidades que surgían con el avance de la inteligencia artificial. Según explicó, la dinámica de su trabajo había empezado a quitarle parte de la diversión.

¿Qué emprendimiento creó Junead Khan?

Khan desarrolló Treasury, una startup de inteligencia artificial enfocada en ayudar a las personas a comprender mejor sus finanzas y recibir orientación financiera. La idea surgió de una experiencia propia: cuando estudiaba en la Universidad de Carolina del Norte, tuvo dudas sobre cómo administrar su dinero después de mudarse desde Reino Unido a Estados Unidos.

Esa situación le permitió identificar una necesidad que otras personas también podían experimentar al enfrentarse a nuevos gastos, organizar su presupuesto y tomar decisiones financieras. En lugar de quedarse únicamente con la idea, decidió desarrollar una herramienta tecnológica que pudiera ayudar a resolver parte de esos problemas.

Al principio, buscó apoyo de distintas aceleradoras de startups para impulsar el proyecto, pero recibió varios rechazos. En lugar de abandonar su plan, optó por desarrollar la aplicación por su cuenta y trabajar en una propuesta que pudiera presentar directamente a sus futuros usuarios.

¿Cómo utilizó las redes sociales para impulsar su startup?

Después de renunciar a Microsoft, Khan lanzó Treasury aproximadamente dos meses más tarde. Para dar a conocer el proyecto, recurrió a plataformas como TikTok, Instagram, LinkedIn y X, donde compartió su experiencia como emprendedor, los avances de su empresa y las dificultades que enfrentaba durante el proceso.

Esta estrategia le permitió mostrar el desarrollo de su startup de una manera cercana y llegar a personas interesadas en la inteligencia artificial y las finanzas personales. En lugar de limitarse a promocionar la aplicación, también compartió los éxitos y fracasos que acompañaban la construcción de su negocio.

Las redes sociales se convirtieron así en una herramienta para atraer la atención de potenciales clientes y dar visibilidad a Treasury sin depender exclusivamente de la publicidad tradicional. Su experiencia también muestra cómo documentar el proceso de creación de una empresa puede ayudar a construir una comunidad alrededor de un producto.

¿Cuánto dinero gana con su startup de inteligencia artificial?

Según las cifras compartidas en el relato sobre su emprendimiento, Treasury ha comenzado a generar alrededor de 6 mil dólares en ingresos, equivalentes a más de 100 mil pesos mexicanos, aunque es importante distinguir entre la facturación de una empresa y las ganancias que quedan después de cubrir sus gastos.

Khan todavía no recibe un sueldo personal de la startup, por lo que se mantiene con sus ahorros mientras destina los ingresos del negocio a continuar desarrollándolo. Esto significa que, aunque el proyecto ya genera dinero, todavía está en una etapa en la que necesita invertir recursos para crecer.

La diferencia entre su antiguo salario en Microsoft y la situación actual refleja uno de los desafíos de emprender: dejar la estabilidad de un empleo para construir un negocio cuyos resultados todavía son inciertos. Su historia no garantiza que todas las startups alcancen el éxito, pero sí muestra parte del trabajo que implica convertir una idea en un producto.

¿Cuál es la lección que aprendió Junead Khan al emprender?

Para Khan, uno de los aprendizajes más importantes de esta experiencia es que no siempre es necesario esperar a que alguien más dé permiso para comenzar un proyecto. Su historia demuestra que una idea puede avanzar incluso después de recibir rechazos, siempre que exista disposición para trabajar en ella y encontrar formas de llegar a los usuarios.

Sin embargo, emprender también requiere evaluar los riesgos, conocer las necesidades del mercado y contar con recursos para sostener el proyecto mientras genera ingresos. En su caso, compartir el proceso en redes sociales y desarrollar Treasury por cuenta propia fueron parte de la estrategia para abrirse camino en el sector tecnológico.

Su recorrido deja una reflexión para quienes tienen una idea de negocio: no es indispensable comenzar con una empresa enorme ni conseguir apoyo de una aceleradora desde el primer día. A veces, el primer paso consiste en identificar un problema concreto, desarrollar una solución y comprobar si otras personas realmente necesitan lo que se ofrece.