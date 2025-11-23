Esta playa de Jalisco es más preciosa que Cancún y sale más barato ir allí, según la IA

Si buscas un destino paradisíaco sin gastar de más, una plataforma de inteligencia artificial (IA) tiene una recomendación que podría sorprenderte. Se trata de una playa en Jalisco que, según diversos criterios de belleza, tranquilidad y costos, supera incluso a Cancún. Con aguas cristalinas, un ambiente relajado y precios mucho más accesibles, este lugar se perfila como la escapada ideal para quienes quieren disfrutar del mar sin afectar demasiado su bolsillo.

De acuerdo a la herramienta digital Chat GPT, actualmente Punta Pérula, en la Costa Alegre, está conquistando a muchos viajeros, aunque todavía no está tan masificada como destino turístico famoso, lo que ayuda a mantener los precios más bajos.

Esto es lo que no puedes pertede de hacer en Punta Pérula, Jalisco

Desde el portal turístico Food and Pleasure mencionaron algunas de las actividades que debes hacer en esta playa, que fue incluso comparada ni más ni menos que con sitios como Santorini y Mykonos, dos grandes ciudades costeras de Grecia:



Disfrutar de su playa tranquila: cuenta con arena clara, oleaje suave y aguas limpias, ideales para nadar, descansar y tomar el sol.

cuenta con arena clara, oleaje suave y aguas limpias, ideales para nadar, descansar y tomar el sol. Paseos en lancha: se pueden contratar recorridos para visitar islotes cercanos, avistar fauna marina o simplemente disfrutar del paisaje.

se pueden contratar recorridos para visitar islotes cercanos, avistar fauna marina o simplemente disfrutar del paisaje. Snorkel: la zona tiene aguas tranquilas y claras donde es fácil ver peces y vida marina.

la zona tiene aguas tranquilas y claras donde es fácil ver peces y vida marina. Kayak o paddleboard: por su mar calmado, es un spot perfecto para remar sin ser experto.

por su mar calmado, es un spot perfecto para remar sin ser experto. Acampar en la playa: una de las experiencias más populares y económicas del lugar.