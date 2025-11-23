Esta playa de Jalisco es más preciosa que Cancún y sale más barato ir allí, según la IA
Una plataforma reveló cuál es la playa que sorprende por sus aguas cristalinas, su ambiente tranquilo y sus precios accesibles, ideal para vacaciones.
Si buscas un destino paradisíaco sin gastar de más, una plataforma de inteligencia artificial (IA) tiene una recomendación que podría sorprenderte. Se trata de una playa en Jalisco que, según diversos criterios de belleza, tranquilidad y costos, supera incluso a Cancún. Con aguas cristalinas, un ambiente relajado y precios mucho más accesibles, este lugar se perfila como la escapada ideal para quienes quieren disfrutar del mar sin afectar demasiado su bolsillo.
De acuerdo a la herramienta digital Chat GPT, actualmente Punta Pérula, en la Costa Alegre, está conquistando a muchos viajeros, aunque todavía no está tan masificada como destino turístico famoso, lo que ayuda a mantener los precios más bajos.
Esto es lo que no puedes pertede de hacer en Punta Pérula, Jalisco
Desde el portal turístico Food and Pleasure mencionaron algunas de las actividades que debes hacer en esta playa, que fue incluso comparada ni más ni menos que con sitios como Santorini y Mykonos, dos grandes ciudades costeras de Grecia:
- Disfrutar de su playa tranquila: cuenta con arena clara, oleaje suave y aguas limpias, ideales para nadar, descansar y tomar el sol.
- Paseos en lancha: se pueden contratar recorridos para visitar islotes cercanos, avistar fauna marina o simplemente disfrutar del paisaje.
- Snorkel: la zona tiene aguas tranquilas y claras donde es fácil ver peces y vida marina.
- Kayak o paddleboard: por su mar calmado, es un spot perfecto para remar sin ser experto.
- Acampar en la playa: una de las experiencias más populares y económicas del lugar.
- Caminatas por la costa: l área es amplia y tranquila, ideal para caminar, fotografiar o ver atardeceres espectaculares.
- Comer mariscos frescos: hay restaurantes y cocinas locales frente al mar donde puedes probar pescado zarandeado, camarones, ceviche, etc.
- Observación de aves y naturaleza: la región forma parte de la Costa Alegre, que tiene manglares y zonas con fauna variada.
- Excursiones a playas cercanas: puedes visitar sitios como Careyes, Chamela, Tenacatita o La Manzanilla, que están relativamente cerca.