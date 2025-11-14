Los lugares de Tijuana que NUNCA deberías visitar y los que SÍ son una visita obligada

Tijuana es la ciudad donde “empieza la patria”, ya que colinda con Estados Unidos. Es un gran lugar para ir de visita o vacacionar, aunque como en todas partes hay zonas que es preferible evitar para no meterse en problemas. La contraparte, cuenta con varios espacios que son obligados de acudir, como sus playas, las cuales son los destinos preferibles de los norteamericanos, pero de ellas sobresale una por ser la más bonita, según la IA.

Lugares que no deberías visitar en Tijuana

La ciudad fronteriza es una de las más peligrosas, ya que hay ciertas zonas donde son dominadas por personas en situación de calle, que se quedaron tras su intento fallido de cruzar a Estados Unidos. Una de las colonias más conflictivas es la Sánchez Taboada, según diferentes fuentes, como las que señalan cómo será el festival más importante de otoño en la CDMX.

México Desconocido La ciudad fronteriza es peligrosa de noche en algunas zonas del centro

Otra de las zonas que la IA no recomienda es cruzar puentes peatonales de noche, ya que por la poca iluminación son un foco rojo y albergue de los amantes de lo ajeno, quienes aprovechan la penumbra para hacer de las suyas y despojar tanto a locales como turistas de sus pertenencias.

La zona centro es de las más concurridas tanto de día como de noche, debido a la vida nocturna que ofrece Tijuana. Sin embargo, hay ciertas zonas que se deben evitar para no llevarse un trago amargo de la ciudad, como es la zona norte, donde hay personas en situación vulnerable, prostitución y estafas.

Aeromexico La ciudad de Tijuana ofrece grandes lugares, como lo es la Plaza Santa Cecilia, donde se puede disfrutar de buena música y coloridos pasillos

Estos son los lugares que son una visita obligada en Tijuana

Tijuana no solo tiene su lado oscuro, pues también ofrece diversas atracciones turísticas, las cuales son una parada obligatoria para todos aquellos visitantes. La ciudad fronteriza ofrece desde grandes museos y excelentes propuestas gastronómicas. Estos son los sitios que debes conocer, según México Desconocido:

